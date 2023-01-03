台北市前市長柯文哲打造早上7時30分的晨會文化，市長蔣萬安上任第1周延續政策，每日上午7點半召開晨會，不過今天起取消每日晨會慣例。蔣萬安指出，接下來這一周開始，可能會以晨會或午餐會報的方式來進行，不管是開什麼會、什麼時候開會，都是以效率為最高的指導原則，而不要為了開而開。

蔣萬安今天在市政會議前受訪，被問起取消晨會一事，他表示，經過第一周的試運行，也逐步形成了共識，也就是接下來不管是開什麼會，什麼時候開會，都是以效率為最高的指導原則，而不要為了開而開。

蔣萬安說明，接下來這一周開始，可能會以晨會或午餐會報的方式來進行，一切絕對是以議題為導向、以效率為原則、以解決問題為目標。

另外，去年10月尼莎颱風外圍環流引發暴雨成災，台北市士林百齡橋堤外上百台車輛慘淪泡水車。柯文哲任內宣布泡水車開放申請慰助金，但議員質疑，民眾領慰助金恐不得申請國賠，形同「逼和解」。蔣萬安對此表示，關於颱風造成的泡水車，已經請停管處去了解，並且去就相關賠償的作業進行規畫。