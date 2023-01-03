台中市港區藝術中心迎接2023年到來，特邀請「小青蛙劇團」於元月8日在「清水眷村文化園區–信義小站前廣場」，演出大型兒童人偶劇《新虎姑婆》。（台中市港區藝術中心提供）

台中市港區藝術中心迎接2023年到來，特邀請「小青蛙劇團」於元月8日在「清水眷村文化園區–信義小站前廣場」，演出大型兒童人偶劇《新虎姑婆》。（台中市港區藝術中心提供）

台中市港區藝術中心為迎接2023年到來，特邀請年度駐館團隊「小青蛙劇團」於元月8日下午2時於「清水眷村文化園區–信義小站前廣場」，演出大型兒童人偶劇《新虎姑婆》；以輕鬆詼諧兼具教育意涵的優質兒童偶戲，誠摯邀請大、小朋友一同欣賞並歡欣鼓舞迎新年。

港區藝術中心指出，為協助表演團體發展創作、推廣生活美學，及建立表演藝術交流平台，辦理表演團體排練及演藝進駐空間計畫。111–112年港藝中心駐館團隊「小青蛙劇團」，以營造開放式學習環境與創意的空間，不僅著重於開發孩子們的感官想像力、創造力，更希望透過觀賞偶戲的同時，可以吸收戲劇豐富的品德教育與美學藝術涵養。

為延續眷村的「生活」場域脈絡，位於港區藝術中心對面的「台中清水眷村文化園區」，以「眷村、藝術、遺址」三大特色規畫，與港區藝術中心整合成為海線獨有的藝術文化特區；園區以眷村文化保存推廣與工藝微型文創空間規畫為主，未來更積極規畫做為國際藝術進駐空間及發展成為海線藝文特區。

小青蛙劇團團長李心民說，於2023年開春將帶領小青蛙劇團的《新虎姑婆》與民眾相見歡，虎姑婆是台灣早期家喻戶曉的民間傳說；劇團透過結合時事改編，以幽默詼諧的方式帶領小朋友進入個人清潔及環境衛生的領域裡，打破傳統僵化教條式的宣導方式，以創新的兒童戲劇宣導正確的觀念。

港區藝術中心強調，希由小青蛙劇團帶來《新虎姑婆》，藉以吸引人潮、活化場域，讓民眾更加認識「清水眷村文化園區」這麼優質的文化藝術展演空間。

誠摯歡迎元月8日下午2時一同來到「清水眷村文化園區」，參與精心準備的藝術饗宴。