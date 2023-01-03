澎湃新聞報導，隨著疫情防控措施調整後核酸檢測需求的下降，大陸浙江省內多地相繼取消社會面免費核酸採樣點。除了浙江，廣東省珠海市、內蒙古自治區烏海市、雲南省昆明市等地，也已宣布不再提供免費核酸檢測服務。

「提倡『非必要不核酸』以來，社會面的核酸檢測量已呈現斷崖式下降現象。」近日，浙江省紹興市衛健委相關人士表示，實施「乙類乙管」措施後，感染者主要通過居民自我健康監測或醫療機構就診發現，社會面公共場所也不再查驗核酸陰性證明，這意味著社會面願檢盡檢點沒有繼續設置的必要。

據紹興市政府官網2022年12月31日消息稱，連日來，紹興市各區、縣（市）紛紛發布通告，明確關閉或取消新冠病毒核酸免費採集點。

2022年12月29日，紹興市越城區防控辦發布通告：為深入貫徹「非必要不核酸」要求，30日起越城區將關閉所有新冠病毒核酸免費採集點。即除保留7個單管收費的核酸採集點之外，原先的170餘個願檢盡檢點和混管陽性專用點位元全部關停。

此外，紹興市柯橋區也從2022年12月29日起，除16個鎮街各自保留一個收費核酸採集點外，其他所有免費採樣點也均已關閉。另外，嵊州市、新昌縣各地防控辦也明確，為確保有限的核酸檢測資源盡量用於滿足當前醫療救治用途，自12月31日起取消所有社會面願檢盡檢點。上虞區、諸暨市從2023年1月1日起將關閉所有新冠病毒核酸免費採樣點。紹興市部分醫療機構也陸續取消了單管收費核酸採樣服務。這也意味著，紹興市下轄的越城、柯橋、上虞區，新昌縣，諸暨、嵊州市均已關閉或取消免費核酸採集點。

而與紹興市相鄰的寧波市，目前也有鎮海區、象山縣、慈溪市宣布2023年1月1日或3日起，關閉轄區內所有免費核酸採集點，並保留收費採樣點。

另據浙江衢州江山市2022年12月30日發布的調整全市核酸檢測採樣點通告披露，浙江省防控辦發布的《浙江省新型冠狀病毒感染「乙類乙管」總體工作方案》要求，「核酸採樣檢測僅用於針對性醫治目的，不再開展全員核酸檢測和篩查，不再提供社會面常態化核酸採樣服務，可保留少量收費的核酸採樣點。」