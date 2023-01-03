上周台股震盪收14,137.69點，台股今（3）日為元月首個交易日呈現開低行情，指數面臨萬四關卡保衛戰，群益證券看本周台股指數區間為13,900-14,500點，本周看好三大題材類股，包含：鋼鐵股、寒假內需商機股、繪圖卡股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.PCE年增率下滑通膨降溫，美國11月PCE價格指數月增率報0.1％；年增率自10月的6.1％降至5.5％；核心PCE價格指數月增率0.2％符合市場預期；年增率自10月的5.0％降至4.7％，PCE年增率下滑顯示通膨開始下降。

2.全球生產基地持續「去中化」，美中關係惡化跨國公司降低業務風險，印度將取代中國作為世界工廠，蘋果將部分iPhone生產轉移到泰米爾納德邦和卡納塔克邦，孟加拉勞動成本低主攻紡織服裝製造，越南主要優勢在鞋類、電子產品和電器製造，泰國是汽車零部件和電子產品的生產中心，馬來西亞主力是電子產品和汽車製造，台灣則是全球半導體樞紐。

3.政策面啟動對抗經濟衰退，全球不景氣製造業庫存壓力增加，巨大事件凸顯庫存問題影響企業正常營運，府院協調公股行庫助產業度過景氣寒冬，主計總處估計明年上半年出口衰退5.6％，疫後振興方案焦點在於「還稅於民」政策。