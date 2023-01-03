春節將至，吃到飽餐廳是不少人尾牙、聚餐的優先選擇，但牙醫師提醒，民眾享受美食之際，要注意食物是否過硬，例如螃蟹殼、肉類夾雜的骨頭，且千萬別用牙齒開瓶，否則可能就得馬上到牙醫診所進行根管治療。此外，享受甜點30分鐘內要徹底潔牙，保持口腔衛生衛生，以免日後牙齒酸痛。

沐光美學牙醫診所在其臉書專頁上表示，民眾若到吃到飽餐廳享受多元美食時，千萬別咬過硬食物，例如螃蟹殼、骨頭，尤其是許多人喜歡在吃到飽餐廳大量進食肉類，但肉類中可能夾雜骨頭，若一口咬下，可能引發牙齒斷裂。也有人喜歡會表演牙齒開瓶，以便讓場面更嗨，但這是非常危險的舉動，因為很容易讓牙齒斷裂，須趕緊奔赴牙醫診所，必要時須進行根管治療。

此外，吃到飽餐廳中提供的各式甜食，也可能是日後傷害牙齒健康的禍首。民眾一定要在享受各式甜點後30分鐘進行徹底潔牙，以免導致日後發生牙齒痠痛等不適現象。

牙醫柯佩伶也曾在其IG貼文表示，吃到飽餐廳中對牙齒最危險的是海鮮區，民眾要注意螃蟹龍蝦等都帶有甲殼，若用牙齒直接啃咬螃蟹殼，就是一種牙齒自殺行為，應用工具去除甲殼，並在吃甜食後飲用白開水漱口，中和一下酸性，以維護牙齒健康。