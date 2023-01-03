上市公司「誠創科技」負責人馬永玲，涉嫌在2016年到2017年間，勾結前證券副總兼股市作手許國樑、人頭大戶鄭國良等人，一再拋出誠創利多訊息，辦理現金增資及可轉換公司債套利、進場炒作誠創股價，惡意坑殺投資人，犯罪所得高達4億998萬多元。台北地檢署3日依《證交法》起訴馬永玲、許國樑、鄭國良共9人。

此外，涉案的正泰旅行社負責人洪清陽與姬姓前妻共4人獲不起訴。不過，姬女另涉《銀行法》，遭士林地檢署起訴。

馬永玲過去曾是主演瓊瑤電影的一線小生，也是已故商業大亨馬志玲的三弟，因此案遭台北地檢署交保400萬元。

起訴指出，馬永玲2016年為開發新產品及拓產市場，計畫投入製造多晶藍寶石產業，有資金需求，因誠創長期股價低迷，為提高現金增資股價快速募資，並趁股價上漲之際，出脫他的大華、福甸、海灣等公司持有的誠創股票，遂與股市作手許國樑集團合謀炒作誠創股價。

馬永玲9人炒股分為3個階段，分別是2016年10月1日至2017年2月28日的炒股初期，2017年3月1日至同年9月15日的將股價維持高點、大量出售大華、福甸公司持股、護盤至完成辦理現金增資及可轉換公司債，2017年9月16日至同年12月31日，完成辦理現金增資及可轉債至閉鎖期過後，以利大華等3家公司出股持股。

其中誠創公司2017年9月辦理現金增資，馬永玲等人藉此套利9997萬多元，加上發行可轉債3億元，以及炒股獲利1000萬多元，總計犯罪所得共4億998萬3074元。

北檢今起訴馬永玲9人，並請法院沒收4億多元的犯罪所得，其中許國樑的紀姓友人因供出馬男等人炒股事證，獲檢察官同意轉為「汙點證人」，北檢建請法院依法減刑或免刑。