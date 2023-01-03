2022年在挪威賣出的新車中多達五分之四是純電動車（電池動力車,BEV），其中又以美國電動車大廠特斯拉持續獨占鰲頭。惟部分產業人士表示，該國正在籌畫的新稅負可能阻礙挪威達成其充滿雄心壯志的目標，即在2025年成為全球第一個終結汽油與柴油車銷售的國家。

這是純電動車公司特斯拉連續第2年在挪威的汽車市場拿下銷售冠軍寶座，根據挪威的牌照登記數據，特斯拉的市占率達到12.2%，領先福斯汽車的11.6%。

稍早前特斯拉公布2022年全年全球交車約131萬輛，較2021年成長40%，但未達成全年交車成長50%的目標，亦落後分析師預估的134萬輛。

雖然到目前為止，中國是全球最大的汽車市場，但擁有550萬居民的挪威受惠於優沃的補貼，其電動車占比居全球之冠，使這個北歐國家成為汽車製造商推出新車款的試驗場。

挪威道路協會OFV表示，2022年純電動車占所有新車銷量的比例為79.3%，較2021年的65%擴大，而十年前才約莫占2.9%。

特斯拉Model Y是挪威去年最熱賣的車型，福斯電動車ID.4排名第二位，Skoda Enyaq排名第三位。

為了達成國內停賣汽柴油車的目標，做為產油國的挪威一直都有提供電動車其內燃機競爭對手無法享有的免稅優惠。惟該國財政部表示，免稅雖有助於減少排放，卻使挪威在2022年損失394億克朗（約40億美元）的稅收。目前其中間偏左的聯合政府正打算限制給高檔車的福利。

以保時捷電動車Turbo S為例，去年售價為至少170萬挪威克朗，一旦像汽油車一樣得繳稅，那麼價格料將超過210萬挪威克朗。

代表車主的維權團體挪威汽車聯合會（NAF）表示，以重量計算的汽車新稅可能對純電動車的銷售造成衝擊，因為與燃油車相比，電動車的引擎系統比較重，這恐將導致電動車銷量下滑。