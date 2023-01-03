85度C草莓季正式開跑，今年網羅八款草莓特色蛋糕、麵包，共譜「莓果戀曲」。蛋糕嚴選法國Boiron草莓果泥製作出香甜可口的草莓慕斯，搭配台灣本土新鮮草莓，內餡研發「泰式奶凍」、「牛奶糖奶凍」等口味，酸甜交織、美味順口。

另外，麵包坊加碼推出三款高顏質草莓可頌和生乳包，1月5日起全台門市開賣，將以視覺味覺雙饗宴搶攻草莓甜點市場。85度C推出的「草莓牛奶糖」6吋售價480元，把焦糖奶香味十足的牛奶糖以奶凍口感入餡，搭配法國Boiron草莓果泥製作出的草莓慕斯，酸酸甜甜好滋味，大小朋友愛不釋口。外層的千層酥增添酥脆口感，擺上滿滿新鮮草莓及可愛Q彈的星星棉花糖。

「莓果雙重奏」8吋售價720元，以巧克力戚風蛋糕為基底，夾層點綴滑順可口的牛奶布蕾及果香濃郁的蔓越莓果醬和草莓慕斯，飽滿鮮豔的新鮮草莓，鋪在滿滿巧克力碎屑上，每一口都呈現微苦酸甜的多層次口感。

「莓果泰泰」切片售價55元，喜歡喝泰式奶茶的民眾絕不能錯過這一款！琥珀色的泰式奶凍添加頂級比利時巧克力增添滑順香氣，最上層的莓果庫利及夾層的莓果卡士達慕斯以法國Boiron草莓及黑醋栗果泥製成，酸甜滋味搭配香草戚風蛋糕及香草卡士達慕斯，泰式風味與莓果香氣碰撞，意外超合拍。

「粉莓花語」切片售價68元，微苦的巧克力戚風蛋糕，夾層點綴滑順可口的牛奶布蕾及在地產果香濃郁的蔓越莓果醬，蛋糕體鬆軟濕潤，吃起來毫不甜膩，一口咬下便能感受到草莓的新鮮清爽與巧克力香氣。「草莓維也納」切片售價68元，蛋白蛋黃分開擠入烤盤的歐洲經典蛋糕！蛋白蛋糕部分口感細緻彷彿棉花糖，蛋黃蛋糕蓬鬆且散發濃厚蛋香味，一次品嘗兩種口感的蛋糕。

85度C全台麵包坊限定的三款高顏質草莓麵包，「草莓生乳包」售價45元，外型圓巧可愛，內餡是一顆顆碩大草莓和特調奶霜完美結合。嚴選法國諾曼第的愛樂薇鮮奶油，還有五星級甜點店專用的義式傳統乳酪MASCARPONE，帶有微甜滑順口感，搭配柔軟Q彈的布里歐麵團製成。「草莓可頌」售價45元，以酥鬆的可頌搭配香醇的特調奶霜，再佐當季新鮮草莓，帶來酸甜香濃滋味。另一款「草莓精靈」售價38元，蓬鬆柔軟的麵包，外圍裹著綿密的草莓巧克力粉，妝點上圓萌大眼和新鮮草莓，造型有如迷你精靈戴著小紅帽，活靈活現。