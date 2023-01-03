搶攻兔年春假10天聚餐與宅食商機，王品集團旗下「享鴨」、「莆田」「丰禾台式小館」三大中餐品牌，在春節推出「兔年新春搶福袋」活動，每袋價值2,000元以上。大年初一、1月22日訂位並符合活動資格的顧客，還有機會獲得價值超過兩萬的新春大福袋。1月22日至2月5日年初一到元宵節期至「享鴨」、「莆田」內用消費滿1,500元、「丰禾台式小館」內用消費滿千元，可玩轉盤遊戲試手氣，最大獎可獲雙人套餐五折券（不跨品牌消費）。

「享鴨」、「莆田」「丰禾台式小館」依慣例除夕休假一天、提前一個月開放春節期間電話訂位，王品集團表示，大年初一到初三目前訂位接單都接近八成滿座，有和家人到餐廳吃團圓飯得提早訂位。

針對計劃宅家聚餐客群，外帶烤鴨專賣店「來滋烤鴨」，加菜優惠接力開跑，即日起至1月20日，透過Uber Eats下單外送，單筆消費滿800元，免費加菜蔥爆蠔油牛一份。1月31日前下載全聯PX Pay領取優惠券，單筆消費滿500元出示券面，加碼送醬香鴨翅一份。輕鬆外帶一桌好菜，在家也能享用美味烤鴨。

台菜品牌「丰禾台式小館」推出「六人大辦桌」，收錄丰禾起家雞、糖醋鱸魚、黑麻油燒蛋等多道精緻台菜。台北南京東店限定10人份宴席菜單（需提前3天預訂），囊括彩燴五柳枝、金沙蒜味大蝦、極品佛跳牆等經典大菜，宴請親友不失面子。

新加坡米其林一星「莆田」端出「珍饌鮮盛宴」十人套餐，能吃到琥珀脆皮雞、叻沙烤魚、金絲麥片蝦人氣餐點，及招牌必點莆田滷麵以高湯煨煮手工麵條，搭配鮮蝦、花蛤等鮮美海味成饕客最愛。網路口碑之星「享鴨」過年主推「盛情好客享鴨宴」，有香橙魚子醬燒餅、秘製山椒酸菜石斑魚、鮑魚花雕鴨架湯多道限定菜，澎派大氣且份量十足。