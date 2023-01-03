被封為「直播天后」的知名網紅丟丟妹（李明珊），因直爽、海派的叫賣方式爆紅，一度創下月營業額2億的驚人收入，即使近期捲入不少爭議，仍打造出專屬自己的海鮮直播帝國。不過，近期卻爆出她人間蒸發，瞬間刪光過去的直播貼文，僅剩老公一人獨撐直播平台，疑似婚姻亮起紅燈。對此，丟丟妹的老公也出面回應了。

根據《鏡週刊》的報導，丟丟妹在2022年2月於臉書寫下「無限期停播」後沒多久，就傳出她父親在彰化開的賭場被搶，讓外界引起諸多聯想，但事後她曾出面解釋是體恤員工過年前沒日沒夜的工作，才提出休息的想法，卻讓小編產生誤會。但沒想到事後她就消失無蹤，不僅刪光昔日的直播，以前經常發文的個人IG也有好幾個月都未更新，直播平台更只有老公一個人獨自撐完全場，讓人不免懷疑夫妻關係出現裂痕，甚至傳出兩人正在打離婚訴訟，丟丟妹已帶著3歲兒搬回彰化老家。

但根據《民視新聞網》的報導，丟丟妹的丈夫王心正出面回應，兩人沒有離婚仍是夫妻關係，兩人之間也沒有出現第三者，但他也不知道老婆為何突然消失。

根據《聯合報》報導，丟丟妹曾透露自己在25歲準備開始衝事業時，因與北部廠商談戀愛而意外懷孕，當時她不顧父親的反對堅持結婚，還一度斷絕父女關係，直到小孩出生回老家，爸爸的態度也才軟化。而去年3月她再度接受採訪時，坦言婚姻難免有負能量，但感情還算不錯，甚至打趣地說「等我公開徵老公就是我離婚了！」沒想到如今卻傳出婚變、神隱的消息，再度掀起外界熱議。