藝人吳鳳自土耳其來台發展多年，獲得金鐘行腳節目主持人獎肯定，私下常在社群分享生活的他，近日出版的新書分享大部分日本人英文並不流利一事，未料卻被酸民指出「不尊重日本人」，讓他親上火線澄清此事。

吳鳳表示近來宣傳新書時，分享觀察到大部分日本人英文不流利一事，未料卻被酸民怒批：「不尊重日本人」、「嘲笑日本人」，對於接收到這些反應，讓他連忙澄清：「我真的很驚訝這些人的反應！我有很多日本人朋友，包含藝人。如果我不尊重日本的話，為什麼帶家人來這裡玩？而且我來日本第四次耶」，接著強調日本人英文程度比其他先進國家低一些，這是眾所皆知的事情，就連日本人也知道，接著強調：「不是笑他們，而是一個觀察分享」。

對於被酸民怒嗆為什麼宣傳新書？吳鳳表示花一年時間辛苦籌備這本書，當然是要好好宣傳，接著提及目前人剛好在日本，每天遇到英文不好的日本人，才決定跟大家分享學語言的重要性，畢竟英文是國際語言，英文若好無疑有更多工作機會，都是不可否認的事實，接著再次強調初衷：「日本人英文不夠好也ok，我家鄉也有英文不好的，我也不會笑他們！我只是希望透過我的書幫更多人改善語言學習的方式」。

對此，網友紛紛湧入打氣：「只會酸人的人通常放棄了學習，別在意」、「酸民到處都是，別理他們，做自己就好」、「說出實情，就是不尊重？！有這樣認知的人，可能人生也沒有什麼進步的空間」、「酸民真的不用理會，你講A他講B，平行世界」。