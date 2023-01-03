高雄市前鎮區興旺路1棟民宅發生火警。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

該民宅1樓內部已燒成焦黑。（洪靖宜攝）

高雄市前鎮區興旺路上1戶民宅今清晨發生火警，消防局前往搶救，火勢在30分鐘左右撲滅，但在1樓房間床上發現男焦屍，死者為趙姓男子，上個月他才透過社福機構協助下租屋，未料入住不到1個月就命喪火窟，起火原因仍待火調人員調查。

高雄市前鎮區興旺路1棟民宅，於3日4時許發生火警，消防局獲報後立即出動13車27人前往搶救，現場為1樓加蓋鐵皮建物，1樓燃燒傢俱雜物，冒出熊熊火勢，消防人員立即佈線搶救，火勢於30分鐘內撲滅，並在1樓房間床上發現1具男焦屍，已明顯死亡。

警方調查，該名死者為62歲的趙姓男子，戶籍在鳳山戶政事務所，半年前因車禍入住安養中心，由於費用高，他透過社福機構協助下到此租屋，於去年12月8日入住，未料才住不到1個月就遇上死劫。

隔壁鄰居表示，火警當下聽到疑似像放鞭炮的聲音，過沒多久就看到濃煙竄出，趕緊逃出，與住戶均不熟識，都是才剛入住。據了解，該房是由1名林姓二房東承租，一共隔出6間房，出租給4人，其中1名為印尼籍移工及3名台灣人，互不認識，火警時，其餘3人倉皇逃離，但趙男則來不及逃出，被燒死在1樓房間的床上。而詳細火災原因正調查中。