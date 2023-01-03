因應中國大陸即將放寬出境旅遊，英國自5日起要求來自大陸的旅客須出示2日內陰性證明才能登機。

英國自5日起將對來自中國大陸的旅客額外實施入境措施，旅客必須出示2日內新冠陰性證明才能入境，另外倫敦希斯羅（Heathrow）機場也將邀請部分旅客落地後採檢。不過英媒2日引述政府官員指出，機場落地採檢並非強制性質，旅客可自行「拒絕」，就算驗出陽性也不需隔離。

因應中國大陸即將在8日放寬出境旅遊，英國衛生及社會關懷部（Department of Health and Social Care）去（2022）年12月30日宣布，自5日起，從中國大陸直飛英國的旅客必須出示啟程前2日內新冠陰性證明才能登機。此外，英國衛生安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）也將於8日起採取「監測」措施，將「邀請」部分從大陸飛抵倫敦希斯羅機場的旅客落地後採檢，並且針對陽性檢體進行病毒基因定序，以協助英國政府確認在大陸流行的變異株。

不過英國《獨立報》（The Independent）2日引述衛生及社會關懷部發言人指出，機場落地採檢並非強制性質，旅客可自行拒絕。

發言人表示：「我們鼓勵邊境人員採檢，協助他們自己、家人及更了解新冠。不過採檢是選擇性的，民眾可以拒絕，如果他們想這麼做的話。」

報導指出，就算採檢後的結果為陽性，旅客也不需要隔離。

目前大陸直飛英國的機場只有倫敦希斯羅機場及曼徹斯特機場，英國政府只預定在希斯羅機場針對1／5落地旅客採檢。

報導指出，希斯羅機場隨機採檢的措施與日本針對陸客「強制普篩」的做法有很大不同，在野自由民主黨（Liberal Democrats）發言人古柏（Daisy Cooper）砲轟政府「腦袋糊塗」，認為抽檢方法應該和其他國家一樣，痛批政府在應對最新新冠威脅方面相當「無能」。