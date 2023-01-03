第一金(2892)旗下第一銀行信用卡業務迭創佳績，流通卡量於2022年底正式突破150萬卡，簽帳金額年成長率更高達近20%，發卡量與簽帳金額穩居泛公股銀行第一。

第一銀行近年積極經營行動支付使用場景，成功帶動2022年一銀卡行動支付消費金額年成長近七成。第一銀行精心打造專屬數位客群「iLEO信用卡」，2023年6月30日前新戶辦卡享台灣Pay、Apple Pay、Line Pay與街口支付等最高13%回饋。為與客戶分享2022年數項優異成績，以及迎接新春連假人潮出籠，第一銀行特別推出義享天地聯名卡於南臺灣最新時尚購物地標「高雄義享時尚廣場」，除享美食、購物與台灣Pay最高10%現金回饋(等同消費享9折優惠)外，刷卡滿額最高贈8,600元電子商品券，打造最強百貨購物神卡。

隨著國境解封，為滿足民眾2023年出國旅遊需求，第一銀行「GLORY+世界卡」提供高達5000萬元公共運輸工具期間旅平險與1000萬元海外全程旅平險，再享一年最高10次免費機場貴賓室；鈦金商旅卡及雙幣卡登錄享外幣消費最高3.2%現金回饋無上限；御璽商旅卡享航空購票與免稅店高達7%回饋，提供卡友多重尊榮優惠。

即日起到2023年12月31日，首次新增以第一銀行信用卡代扣繳任一保險公司新臺幣保費，除信用卡原權益回饋外，不限消費金額，登錄再享「筆筆加碼1%回饋」刷卡金回饋，單筆滿百萬再贈「萬元刷卡金」，搭配一卡通聯名卡，最高3%回饋，保證讓客戶理財有感。