曾在三星電子工作長達30多年的梁香子（Yang Hyang-ja），對這家擁有84年曆史的韓國大財閥，目前能在全球記憶體產業上享有一席之地，有著功不可沒的貢獻。這位昔日的三星老臣，目前也正帶領著整個韓國，要在全世界半導體版圖中殺出一條血路。

現在已貴為韓國國會議員的梁香子，在領導三星記憶體研發部門之前，最早進公司時只是研究員助理的身分。梁香子指出，當中美日競相投入幾10億美元，建立屬於自己的產業鏈時，也讓韓國在半導體中的地位勢微。

上個月，梁香子曾表示，半導體儼然已成為國安問題，目前全球正處於晶片大戰中。純熟的技術可讓韓國在國家安全相關議題上，例如外交與國防等，位居領導地位，握有一定的影響力。

梁香子在2023年有一項新任務，那就是領導由執政黨內精心挑選，一個有13位菁英所組成的智囊團，思考韓國未來在全球半導體國家戰略位置。梁香子認為，只有透過強而有力的直接干涉，韓國才能在規模高達5500億美元的全球半導體產業中，擴大自身影響力。

其實，梁香子是前任總統文在寅先引進中央政府體制內。能獲得不同政黨現任總統尹錫悅的重用，是因為梁香子在半導體方面是專家。梁香子疾呼政府應該出台多一點政策以保護自己的半導體業者，像是三星電子以及SK海力士等。

但梁香子未來還是有努力的空間，因為上個月，韓國議會通過韓國版的美國晶片法案（Chips Act）。此法縮短在當地大都會內建廠的審批時間，還有也增加相關科技專門學校的數量。不過，韓國議會只讓投資半導體產業的大型韓企有8%稅額扣抵，與梁香子理想提案的20%至25%差距不小。

梁香子認為，跟它國政府狂撒數10億美元力挺自家半導體的政策來看，韓國根本相差個十萬八千里，韓國國會議員被短期政治利益給蒙蔽了。不過其它韓國議員卻表示，若真要給半導體這麼多激勵措施，不利國家財政結構外，且恐怕只會圖利大型企業。

梁香子憂心指出，韓國缺乏更多誘因下，不排除有更多韓企或將把主要生產設備都移往美國，當然技術一把手的工程師也會把全家一齊搬過去。以三星為例，已投入170億美元在美國德州興建晶圓廠。同時，可能再砸近2000億美元，大手筆在德州境內的奧斯汀與泰勒地區再打造一系列廠房。

認為三星是世界上唯一一家公司，可以取代台積電的梁香子表示，台灣製造像是iPhone、伺服器以及超級電腦等全球大多數先進晶片，但是地緣政治風險愈來愈高。可以利用中國大陸不放棄武統台灣之際，趁機讓國際大廠轉單給韓國半導體業者。

梁香子直言，韓國一定要盡速建立自身研發技術能力，不然就會愈來愈依賴其它國家，同時風險度也會跟著升高。人才是會流動的，尤其是國際人才，故韓國政府要祭出更多優惠政策才不會讓人才外流。