據勞動基金運用局公布，雖然11月份金融市場稍有止跌回穩，單月勞動基金收益數回升1913.2億元，但去年截至11月底的評價後收益數仍虧損2382.4億元，收益率負4.54％。

勞動基金運用局表示，今年以來整體金融市場受到俄烏戰爭、通貨膨脹、主要國家持續升息等制約下，全球經濟成長續呈趨緩，11月美國經濟數據顯示通貨膨脹降溫，市場預期美國聯準會升息政策可望放緩，而中國大陸放鬆房地產限制及防疫政策趨向鬆綁，激勵主要市場股票及債券市場止跌回升。

基金局說，展望未來，美國聯邦準備理事會在12月14日公布最新利率決策，調升基準的聯邦資金利率 2 碼至 4.25％－4.5％，會後聲明指出，為讓通膨回落至 2％目標水準，將會持續升息，同時下修美國 2023 年經濟成長率預測至 0.5％，低於上次 9 月預測的 1.2％。在國內方面，中央銀行於 12 月 15 日第四季理監事會議，決議升息半碼，但存款準備率未再調高，會後並指出由於全球終端需求下滑，廠商持續去化庫存，台灣出口已連續 3 個月衰退，連帶影響民間投資意願，預期今年第 4 季經濟成長率將大幅下降，因此下修 111 年、112 年經濟成長率預測分別為 2.91％與 2.53％。

基金局說，全球主要經濟體為抑制通膨而持續升息，經濟成長力道雖或可較為疲弱，但仍可望維持正成長，惟在高利率、高通膨及經濟成長趨緩下，市場仍具不確定性。勞動基金運用局除持續關注全球金融市場動態外，將透過國內外股、債、另類資產等投資項目，持續辦理全球多元布局，動態調整投資組合，降低投資組合波動，以增進基金長期投資收益。