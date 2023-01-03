布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）（右）短暫擔任過「極度乾燥」（Superdry）代言人。（美聯社）
布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）（右）短暫擔任過「極度乾燥」（Superdry）代言人。（美聯社）
拉提摩絲（Lottie Moss）被戰火波及後關閉推特。（美聯社）
拉提摩絲（Lottie Moss）被戰火波及後關閉推特。（美聯社）
凱亞葛柏（Kaia Gerber）（左）超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford ）（右）之女，在熱門影集中《美國恐怖故事》飾演主要角色 Ruby，被稱讚有演員天份。（美聯社）
凱亞葛柏（Kaia Gerber）（左）超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford ）（右）之女，在熱門影集中《美國恐怖故事》飾演主要角色 Ruby，被稱讚有演員天份。（美聯社）
凱亞葛柏於2023 秋冬Celine大秀上走秀。（美聯社）
凱亞葛柏於2023 秋冬Celine大秀上走秀。（美聯社）
伊森霍森（Ethan Hawke）（左）的女兒瑪雅·霍克（Maya Hawke）（右），擁有閱讀障礙但總是敬業的完成工作，他在《怪奇物語》裡的表現廣受好評。（美聯社）
伊森霍森（Ethan Hawke）（左）的女兒瑪雅·霍克（Maya Hawke）（右），擁有閱讀障礙但總是敬業的完成工作，他在《怪奇物語》裡的表現廣受好評。（美聯社）
貝拉哈蒂德（左起）、 母親Yolanda、姊姊吉吉哈蒂德合影。（美聯社）
貝拉哈蒂德（左起）、 母親Yolanda、姊姊吉吉哈蒂德合影。（美聯社）
貝拉哈蒂德(Bella Hadid)是業界認證的拼命三郎，雖家族顯赫但他的認真與努力受到許多人尊重、肯定。（美聯社）
貝拉哈蒂德(Bella Hadid)是業界認證的拼命三郎，雖家族顯赫但他的認真與努力受到許多人尊重、肯定。（美聯社）

強尼戴普（Johnny Depp）女兒莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）日前在國際時尚雜誌採訪時，不滿被貼上「Nepo Baby」（Nepotism裙帶關係縮寫，Baby則隱含靠爸／媽族之意）一詞，原本想解釋自己努力常被抹煞，卻慘遭炎上，引發白手起家超模、雜誌編輯反彈，更讓Nepo Baby一詞引燃近期娛樂圈的熱烈討論。

開啟「Nepo Baby」之爭的導火線

莉莉蘿絲戴普於採訪中說：「人們對於你走到今天的成就，會有先入為主的印象。但除非你真的就是選拔時的『對的人』，不然什麼都沒有用。」、「就像人們不會說因為『你爸媽是醫生，所以你才會是醫生』一樣。不是這樣的啊，因為我也去醫學院受訓過。」採訪露出後，便先受到網友反駁，「如果你8歲沒和媽媽（凡妮莎帕拉迪絲Vanessa Paradis）出席過香奈兒活動，你怎麼能在16歲開始和香奈兒合作。」

有「香奈兒御用超模」之稱，卻在業界為人低調的新生代超模 Vittoria Ceretti，則罕見於社交長文發表長文，內容甚至還粗口表示不滿，主要表達不是星二代的自己，在剛入行時要贏得他人的尊重、賞識十分不易，「我身邊也有些Nepo Baby的朋友，我相當尊敬他們，但我沒辦法聽你拿自己跟我比較，我不是含金湯匙出身，也知道你無法決定自己的出身，這沒有錯，但請心存感激並了解自己從何而來。」並向莉莉蘿絲提出質疑，「我好奇如果今天你們是我，撐得過我剛入行前五年的生活嗎？不僅僅是被拒絕，如果是連回家的機票錢都付不出來？你從來沒有想過要耗費幾年的時間才能贏得他人的尊重，你出生就擁有這些。」

Vittoria 並未否定所有Nepo Baby的努力與才華，強調只是看到訪問後有感而發，而這篇貼文一齣便受到許多業界人士按讚留言表示支持，這場在網路上的論戰才正式展開。另外《BoF》的當家資深評論家 Tim Blanks、Kim Jones 的左右手（設計總監）Lucy Beeden、《Highsnobiety》總編、《Perfect Magazine》總編 Bryanboy 以及模特兒 Sofia Steinberg、可可羅恰（Coco Rocha）等人發聲，另一方則有名模凱特摩絲（Kate Moss）同父異母的妹妹拉緹（Lottie）、英國歌手莉莉艾倫（Lily Allen）等人主動或被動地加入這場混戰，讓Neo Baby正反討論仍在時尚圈發酵。

貝克漢之子、凱特摩絲妹妹遭戰火波及

Nepo Baby的討論一出，網友們紛紛開始提出多位知名星二代，其中英國足球巨星大衛貝克漢（David Beckham）長子布魯克林（Brooklyn Beckham）首當其衝，他長年活躍於時尚圈，過去更曾接手品牌「極度乾燥」（Superdry）以100萬英鎊的天價邀請擔任品牌代言人，不過僅隔8個月便被廠商撤鄉合約。

根據業界人士、知情人士指出，品牌看上布魯克林於IG上逾1400萬的粉絲，期盼他能為品牌帶來新流量與關注，然而布魯克林擔任代言人期間，不但從未發佈任何一則與品牌相關的貼文、限時動態，還經常多次烹煮牛排等葷食影片，與「極度乾燥」提倡的「茹素主義」（Vegan trainers）」系列鞋款理念相違背，故被解除代言。

拉提羅絲（Lottie Moss）也同樣被直指靠凱特摩絲光環加持，而得到工作、現在的成就，而她先在推特為自抱不平，並厭倦大眾抱怨因少裙帶關係，所以才不成功、不富有等，再度被網友猛烈抨擊，最後她把推特帳號關閉，期望透過冷處理降低網友的怒火。

努力認真的Nepo Baby們

但在這波戰火中，也有人出面緩頰時尚評論家「ideservecouture」則表示，「大多數人並不是因為他們（Nepo Baby）的家庭背景而批評，而是他們「我完全靠自己」的論述方式，人們不會質疑你的努力，但會強調你的姓氏（家庭背景）影響你工作上的起點。」

業界人士們也提出許多在時尚界備受認可的Nepo Baby們，其中一季走21場秀的貝拉哈蒂德（Bella Hadid)、超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford ）之女凱亞葛柏（Kaia Gerber）、有閱讀障礙確卻抓住每個演出機會的演員瑪雅霍克（Maya Hawke）等。

以貝拉哈蒂德為例，雖出身於知名的哈蒂德家族，然而相較於姊姊吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）亮麗外表，貝拉過去存在感極低，甚至其母稱呼姐妹倆的方式都是「吉吉和另一個」，更在她14歲時直接帶被拉去整形鼻子，導致他焦慮症更加嚴重。雖可藉著父母名義、家庭背景恃寵而驕，然而過去曾合作的對象皆表示被拉代人都很客氣，認真程度無人能敵，於2023春夏的三大時裝周上一共走了21場大秀，其中最出名的便是於法國時尚品牌Coperni的噴漆秀，並於2022 The Fashion Awards上奪下年度模特的殊榮。

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#Baby #Nepo #超模 #貝克漢 #採訪