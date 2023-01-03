布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）（右）短暫擔任過「極度乾燥」（Superdry）代言人。（美聯社）

拉提摩絲（Lottie Moss）被戰火波及後關閉推特。（美聯社）

凱亞葛柏（Kaia Gerber）（左）超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford ）（右）之女，在熱門影集中《美國恐怖故事》飾演主要角色 Ruby，被稱讚有演員天份。（美聯社）

凱亞葛柏於2023 秋冬Celine大秀上走秀。（美聯社）

伊森霍森（Ethan Hawke）（左）的女兒瑪雅·霍克（Maya Hawke）（右），擁有閱讀障礙但總是敬業的完成工作，他在《怪奇物語》裡的表現廣受好評。（美聯社）

貝拉哈蒂德（左起）、 母親Yolanda、姊姊吉吉哈蒂德合影。（美聯社）

貝拉哈蒂德(Bella Hadid)是業界認證的拼命三郎，雖家族顯赫但他的認真與努力受到許多人尊重、肯定。（美聯社）

強尼戴普（Johnny Depp）女兒莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）日前在國際時尚雜誌採訪時，不滿被貼上「Nepo Baby」（Nepotism裙帶關係縮寫，Baby則隱含靠爸／媽族之意）一詞，原本想解釋自己努力常被抹煞，卻慘遭炎上，引發白手起家超模、雜誌編輯反彈，更讓Nepo Baby一詞引燃近期娛樂圈的熱烈討論。

開啟「Nepo Baby」之爭的導火線

莉莉蘿絲戴普於採訪中說：「人們對於你走到今天的成就，會有先入為主的印象。但除非你真的就是選拔時的『對的人』，不然什麼都沒有用。」、「就像人們不會說因為『你爸媽是醫生，所以你才會是醫生』一樣。不是這樣的啊，因為我也去醫學院受訓過。」採訪露出後，便先受到網友反駁，「如果你8歲沒和媽媽（凡妮莎帕拉迪絲Vanessa Paradis）出席過香奈兒活動，你怎麼能在16歲開始和香奈兒合作。」

有「香奈兒御用超模」之稱，卻在業界為人低調的新生代超模 Vittoria Ceretti，則罕見於社交長文發表長文，內容甚至還粗口表示不滿，主要表達不是星二代的自己，在剛入行時要贏得他人的尊重、賞識十分不易，「我身邊也有些Nepo Baby的朋友，我相當尊敬他們，但我沒辦法聽你拿自己跟我比較，我不是含金湯匙出身，也知道你無法決定自己的出身，這沒有錯，但請心存感激並了解自己從何而來。」並向莉莉蘿絲提出質疑，「我好奇如果今天你們是我，撐得過我剛入行前五年的生活嗎？不僅僅是被拒絕，如果是連回家的機票錢都付不出來？你從來沒有想過要耗費幾年的時間才能贏得他人的尊重，你出生就擁有這些。」

Vittoria 並未否定所有Nepo Baby的努力與才華，強調只是看到訪問後有感而發，而這篇貼文一齣便受到許多業界人士按讚留言表示支持，這場在網路上的論戰才正式展開。另外《BoF》的當家資深評論家 Tim Blanks、Kim Jones 的左右手（設計總監）Lucy Beeden、《Highsnobiety》總編、《Perfect Magazine》總編 Bryanboy 以及模特兒 Sofia Steinberg、可可羅恰（Coco Rocha）等人發聲，另一方則有名模凱特摩絲（Kate Moss）同父異母的妹妹拉緹（Lottie）、英國歌手莉莉艾倫（Lily Allen）等人主動或被動地加入這場混戰，讓Neo Baby正反討論仍在時尚圈發酵。

貝克漢之子、凱特摩絲妹妹遭戰火波及

Nepo Baby的討論一出，網友們紛紛開始提出多位知名星二代，其中英國足球巨星大衛貝克漢（David Beckham）長子布魯克林（Brooklyn Beckham）首當其衝，他長年活躍於時尚圈，過去更曾接手品牌「極度乾燥」（Superdry）以100萬英鎊的天價邀請擔任品牌代言人，不過僅隔8個月便被廠商撤鄉合約。

根據業界人士、知情人士指出，品牌看上布魯克林於IG上逾1400萬的粉絲，期盼他能為品牌帶來新流量與關注，然而布魯克林擔任代言人期間，不但從未發佈任何一則與品牌相關的貼文、限時動態，還經常多次烹煮牛排等葷食影片，與「極度乾燥」提倡的「茹素主義」（Vegan trainers）」系列鞋款理念相違背，故被解除代言。

拉提羅絲（Lottie Moss）也同樣被直指靠凱特摩絲光環加持，而得到工作、現在的成就，而她先在推特為自抱不平，並厭倦大眾抱怨因少裙帶關係，所以才不成功、不富有等，再度被網友猛烈抨擊，最後她把推特帳號關閉，期望透過冷處理降低網友的怒火。

努力認真的Nepo Baby們

但在這波戰火中，也有人出面緩頰時尚評論家「ideservecouture」則表示，「大多數人並不是因為他們（Nepo Baby）的家庭背景而批評，而是他們「我完全靠自己」的論述方式，人們不會質疑你的努力，但會強調你的姓氏（家庭背景）影響你工作上的起點。」

業界人士們也提出許多在時尚界備受認可的Nepo Baby們，其中一季走21場秀的貝拉哈蒂德（Bella Hadid)、超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford ）之女凱亞葛柏（Kaia Gerber）、有閱讀障礙確卻抓住每個演出機會的演員瑪雅霍克（Maya Hawke）等。

以貝拉哈蒂德為例，雖出身於知名的哈蒂德家族，然而相較於姊姊吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）亮麗外表，貝拉過去存在感極低，甚至其母稱呼姐妹倆的方式都是「吉吉和另一個」，更在她14歲時直接帶被拉去整形鼻子，導致他焦慮症更加嚴重。雖可藉著父母名義、家庭背景恃寵而驕，然而過去曾合作的對象皆表示被拉代人都很客氣，認真程度無人能敵，於2023春夏的三大時裝周上一共走了21場大秀，其中最出名的便是於法國時尚品牌Coperni的噴漆秀，並於2022 The Fashion Awards上奪下年度模特的殊榮。