每個女人都渴望遇到一個真心對自己好的男人，把自己捧在手心用心呵護，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上點名5星座男，金牛男、巨蟹男、天蠍男、射手男、水瓶男最懂得疼惜女友，其中水瓶男有著極端斯文、溫柔的氣質，甚至心思比女生還細膩，時常可讀出對方的心情，並讓對方感覺到無微不至的體貼。

▍金牛男

如要票選最適合結婚的男人，非金牛男莫屬，他們對家的想像與執著超乎常人，穩定是他們最重要的人生目標，當在找尋對象、談戀愛時，就已開始衡量對方是不是自己家的拼圖，如果是，就會拚盡全力守護、照顧對方，如同愛自己。看著金牛男與女友的互動，會覺得像是哥哥照顧妹妹，吃飯時少不了剝蝦，能完全享受被呵護的感覺。

▍巨蟹男

網路上常看到跟「女友狗」有關的圖文創作，許多男生把這個詞視為對男性自尊的貶低，但巨蟹男可是為此感到相當榮耀；巨蟹男平常有些固執與小小的堅持，但在女友面前，這份固執變成撒嬌，就像是小孩子般想要得到一句「好棒」。巨蟹男出門幫女友揹包包，下雨時寧願淋雨也要幫女友撐傘，這份溫柔也會延續到婚後，他們會全心全意照顧家裡，奉獻自己的人生只求美人嫣然一笑。

▍天蠍男

霸氣總裁俏秘書是電影、小說的經典配置，天蠍男就具有這種潛在特質，他們對感情的看法就是支配，喜歡幫女友做決定，但有些女生會覺得自己喪失自主權，但小女人類型的女孩在這樣的關係中如魚得水。此外天蠍男有一個所有女友都希望男友擁有的特質，就是忠誠，他們忠誠到相當可怕的地步，嚴格要求自己也會要求對方，希望這段感情的純淨不受污染。

▍射手男

射手男崇尚自由、不愛受拘束，但願意在愛人面前低頭，他們玩世不恭，一旦發現自己做錯絕不擺大男人架子，猶如赤子之心的射手男喜歡膩在女友身邊，也會因為女友願意陪他們出去玩而滿心雀躍，跟射手男交往只有快樂兩字能形容，他們懂得製造浪漫，明明就是浮濫幼稚的花樣也能玩得出神入化，讓女友有戀愛感，甚至覺得自己像童話故事公主一般。

▍水瓶男

水瓶男有著極端斯文、溫柔的氣質，甚至心思比女生還細膩，一個眼神、一個小小的舉動，都能從中讀出妳的心情，讓妳感到無微不至的體貼；雖然水瓶男多情，但對每一段感情都是真心真意，並非浪蕩子般的糟蹋女生，而且如果步入婚姻，將會定錨自己的心，讓這艘愛的小船不再遠航。