2023全新《迪奧藍星唇膏豹紋限量版》，色號999經典正紅(絲絨特霧)，售價1600元。（Dior提供）

RMK暮光柔霧口紅質地圖。（RMK提供）

RMK暮光柔霧口紅1350元，色號1蜜桃粉。（RMK提供）

亞曼尼奢華絲緞訂製唇膏深具高級感，也是明年掃貨列入品牌之一。（Armani Beauty提供）

口罩禁令逐步解封，加上歐美各地早已推動共存模式，口罩底下的雙唇色彩也成了各界注目焦點。法國精品迪奧（Dior）以品牌長年以來的靈感謬思－豹紋為靈感，轉印至自家藍星唇膏上，發表《迪奧藍星唇膏豹紋限量款》，以絕美的豹紋為外盒包裝，搭配4種唇膏質的－絲絨特霧、經典緞光、摩登柔霧到迷幻金屬，色選則從裸棕色到金屬色，亦或是自然的豆沙色打造出極具誘惑感的自然唇色，都是迪奧明年主打的唇色風格。

日系品牌RMK則是以奶油般的質地重新打造自家春夏唇妝，唇膏採用了Creamy Powder處方，當塗抹於雙唇時，可感受到滋潤及富有豐盈質地的觸感，搭配霧面選色，更大幅降低了突兀感。限定色暮光柔霧口紅更是極具吸引力。擦於雙唇後，將會是明年春夏回頭率最高的唇膏之一。

最後亞曼尼近日發表造成搶購的「奢華絲緞訂製唇膏」，也成為各美妝部落客與網友的極力推薦，近日發表全新6色頗受關注，色系光譜以溫柔裸粉色和氣勢紅棕色兩大色域為主題，官網獨賣色亦推出無法被定義的寄情甜橙和焰火玫瑰，分別代表了溫柔可人火辣性感兩種個性的極端，可帥可甜可說是必收戰利品。