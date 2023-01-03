口罩禁令逐步解封，加上歐美各地早已推動共存模式，口罩底下的雙唇色彩也成了各界注目焦點。法國精品迪奧（Dior）以品牌長年以來的靈感謬思－豹紋為靈感，轉印至自家藍星唇膏上，發表《迪奧藍星唇膏豹紋限量款》，以絕美的豹紋為外盒包裝，搭配4種唇膏質的－絲絨特霧、經典緞光、摩登柔霧到迷幻金屬，色選則從裸棕色到金屬色，亦或是自然的豆沙色打造出極具誘惑感的自然唇色，都是迪奧明年主打的唇色風格。
日系品牌RMK則是以奶油般的質地重新打造自家春夏唇妝，唇膏採用了Creamy Powder處方，當塗抹於雙唇時，可感受到滋潤及富有豐盈質地的觸感，搭配霧面選色，更大幅降低了突兀感。限定色暮光柔霧口紅更是極具吸引力。擦於雙唇後，將會是明年春夏回頭率最高的唇膏之一。
最後亞曼尼近日發表造成搶購的「奢華絲緞訂製唇膏」，也成為各美妝部落客與網友的極力推薦，近日發表全新6色頗受關注，色系光譜以溫柔裸粉色和氣勢紅棕色兩大色域為主題，官網獨賣色亦推出無法被定義的寄情甜橙和焰火玫瑰，分別代表了溫柔可人火辣性感兩種個性的極端，可帥可甜可說是必收戰利品。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。