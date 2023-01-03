觀察者網3日報導，中國駐法大使館當地時間1日在官網發布〈中國抗疫成果不容抹黑篡改〉一文指出，近期中國進一步調整優化疫情防控政策。這本是利國利民、利於世界的好事，卻引發個別法媒不懷好意的炒作，嚴重誤導民眾對中認知。這些媒體對基本事實知之甚少，雙重標準、無中生有、以偏概全倒是信手拈來，中國使館願藉此機會給他們做做科普。

大陸駐法使館稱，謬論一：中國疫情失控。有些法媒不遺餘力地描繪中國「人道主義悲劇」：病例爆炸性增長、簡陋的醫療系統不堪重負、中國抗疫已從「閃電戰」轉變為「慘敗」甚至「災難」。不禁想問：這些媒體去過中國嗎？調研過各地情況嗎？了解中國三年抗疫歷程嗎？事實上，中國正是基於Omicron變異株重症率和死亡率顯著下降、疫苗接種普及、防控經驗積累等國內實際，並在參考其他國家防疫實踐的基礎上，才順應人民呼聲，主動優化了防疫政策。而且這是在度過三年中疫情最困難時期後做出的調整，條件更為適合，代價只會更小。目前，中國抗疫工作重點從「防感染」轉向「保健康、防重症」，進程是可控的，情況也在預判之中。北京等地已最先度過疫情高峰，其他省市也做好了準備，正密切跟蹤監測疫情，採取分級診療措施，生產生活恢復正常指日可待。至於部分民眾出於預防心理囤積藥品大可不必擔心，中國中藥產能基本滿足市場需求，退燒藥產能世界第一，相關部門也已批准進口輝瑞等新冠治療藥物，就算有個別藥品供應緊張也只會是短期的。

大陸駐法使館說，謬論二：中國疫苗無效。從疫情暴發之初至今，法媒就沒有停止過對中國疫苗的貶損汙蔑，此番防疫政策調整似乎又給了他們一次「炒冷飯」機會。有些媒體罔顧事實，稱中國80歲以上人口僅有40％接種了三劑疫苗，而正是中國疫苗的微弱保護力造成了「感染海嘯」。事實恰恰相反，中國疫苗完全有效，避免了數百萬人喪生。中國已有涵蓋多種技術路線和接種方式的十多款疫苗，累計接種超34億劑次，覆蓋人數和全程接種人數分別占全國總人口的92％以上和90％以上，60歲以上及80歲以上人口全程接種率分別超85％和65％。香港大學發布研究報告顯示，接種加強針後，滅活疫苗對預防Omicron變異株引發的重症病例有效率與信使RNA疫苗基本持平，均達到97％。《刺胳針》子刊也承認滅活疫苗與信使RNA疫苗效力相似。世界上沒有任何一款疫苗能完全預防感染，這是科學界的共識。輝瑞CEO打了4針自家產的疫苗還二次感染了新冠。對中國疫苗的無端質疑是對科學的蔑視，是病態的抹黑。

大陸使館指出，謬論三：中國關押民眾三年。這純屬偷換概念和無端誹謗。中國實行的動態清零政策並非一味的封禁。在過去三年的大部分時間裡，中國人民由於這一政策將病毒擋在國門之外，可以自由地生活，出門旅遊、購物、餐飲、看電影。黃金周期間旅遊景點人流如織，2021年2月11日至17日中國農曆春節期間觀影人數達1.6億，票房達78.22億元人民幣，相當於13億美元。2020和2021兩年，中國電影票房居全球之首。而那個時候，美歐國家還大部分處於半封禁狀態，飯館不能堂食，旅遊景點關閉，電影院只能限制一半人數。要說中國人民被關押了三年，那美歐國家民眾這算什麼？

大陸駐法使館表示，謬論四：動態清零政策失敗。在過去三年中的大部分時間，中國實行動態清零政策。在此期間，中國內地新冠感染數不到40萬，新冠死亡數大約5235例。而同時期美國感染數超過1億，死亡數106萬。法國保守估計感染數3800萬，死亡數約16萬。而當12月初中國放棄動態清零政策轉而採取歐美國家的放開政策後，病例數急劇上升，有人說一天幾百萬。那麼，這到底是動態清零政策的失敗，還是西方防疫政策的失敗呢？

大陸使館稱，謬論五：中國疫情資料失真。有些法媒對中國疫情數據妄加評論、惡意揣測中國「隱瞞數據」，聲稱「官方數位和實情之間存在巨大差距」，甚至放出「此後數月中國死亡病例將達百萬」的危言。中國調整疫情防控策略後就不再開展全員核酸檢測，這樣就無法得到準確的感染資料。這在包括法國在內的世界各國都很正常。美國政府2022年10月就宣佈不再公佈疫情官方數據，法國目前公布的也僅僅是報告數據，有相當一部分病例並未報告。這裡的媒體為什麼不指責這是隱瞞數據？至於新冠死亡病例判斷標準，世界上主要有由新冠病毒引發呼吸衰竭直接導致死亡和感染後28天以內全口徑死亡兩種，通俗地講，就是「因新冠死亡」和「伴新冠死亡」。中國從2020年以來一直採取第一類標準報告死亡病例。設想，一個人出車禍死亡，恰巧在他體內檢出新冠病毒，那他是算作車禍死亡，還是新冠死亡？目前中國主要採取問卷調查方式瞭解掌握感染情況。誠然，在疫情流行和快速傳播期，很難準確判斷有多少病死率，但中國疾控中心團隊曾做過、也正在對新冠流行可能造成的「超額死亡」進行分析，相關結果將及時公布。

防疫政策「換檔」後不可避免會有一個適應過程，相信法國對此並不陌生，因為2022年第一季法國面對Omicron變異株選擇完全放開防控措施時，也遭遇了一波「疫情海嘯」。對於中國這樣一個有著14億人口的大國來說更是考驗。但有信心、有能力以最小的代價度過這波疫情高峰，使社會經濟、民眾生產生活重新回歸正常。這幾天北京、上海、廣州等大城市街道上已是車水馬龍，商場裡已是人頭攢動，地鐵裡摩肩接踵，久違的煙火氣又回來了。各大國際機構預測，2023年世界經濟可能陷入衰退，而中國經濟則可能騰飛。相信中國經濟的騰飛將能夠拉動世界經濟增長，避免衰退。

大陸駐法使館強調，至於法國政府剛剛宣布將對中國遊客入境採取限制措施，這是不必要的和歧視性的。歐洲疾控中心已公開表示歐洲「沒有理由」對中國遊客進行強制新冠病毒篩檢，並在公告中進一步指出歐洲國家的免疫和疫苗接種水準較高，在中國流行的新冠變種此前已在歐盟流行，況且與歐盟目前感染數相比，潛在自中輸入病例「相當低」。法國病毒學家布魯諾·利納也表示，關於中國將出現新變種的恐懼純屬「幻想」，「與法國現在每天每10萬居民440例感染的比例相比，每天來幾十個中國人是微不足道的」，對遊客進行檢測的「政治意義大於科學意義」。