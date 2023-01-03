百萬YouTube網紅愛莉莎莎日前推出「自媒體經營教學課程」，開賣後即便課程賣價連番上漲，至今已有18000人報名，她更在昨(2)日發文直言：「要買股票還不如買我的課程。」自比課程是「保證會漲的股票」，引發網友熱議。

愛莉莎莎的課程目前已達標105101%，以當初設定目標金額6萬元來計算，約等於課程已賣出6306萬元左右。雖然愛莉莎莎此前有強調課程賣完後，她自己的酬勞需先扣除所有成本及平台、經紀公司的分潤，且獲得的酬勞還要依法繳稅，因此實際進到她口袋的收益，並沒有外界想像的高。

愛莉莎莎昨(2)日在社群平台上發文，稱自己的課程：「好像一個保證會漲的股票。」指出價格已經從2980漲到4720了，更預告三個月後還會漲成11500元。另外，她也自信直言：「上完課後，你會發現得到的價值絕對超過這個金額，要買股票還不如買我的課程，穩賺不賠。」保證課程內容絕對不會讓大家失望。

貼文PO出後，吸引逾萬名網友前來按讚分享，紛紛留言：「妳的課是我第一個完全沒猶豫立刻報名的課」、「真心期待，也希望能夠帶來更多自己的成長。」但有網友指出：「漲不漲價都是你在賺」、「漲價了妳可以買回去嗎」、「真的很會不用出來教，每個人都學一樣的，能成功的不知道有幾位。」不認同愛莉莎莎的說法。