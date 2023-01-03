歌手采子曾是邱鋒澤大力栽培的藝人，兩人更祕密交往一年多，不過在2021年時卻爆出她與何孟遠「雙劈」事件，引發外界撻伐，從此消失螢光幕前，然而她在昨（2）日突然上傳一段自彈自唱影片，疑似想復出，但沒多久後遭網友踢爆她已有新男友，且是在劈腿風波半年後交往的。

采子在昨（2）日凌晨突然在IG上發出一段影片並寫下「Yesterday once more（昨日重現）」，片中她拿著吉他唱著戴佩妮的《你要的愛》，然而，影片一出粉絲就相當興奮開心歡迎她回歸，但另一派則表示不支持，且她事後將道歉文刪除讓許多人更無法接受。

除此之外，另有網友在Dcard爆料「人家事情（劈腿）沒多久就交男友了啦」，接著貼出多張采子與新男友的合影，且有眼尖網友發現男友去（2022）年11月在IG寫下「轉眼間1年就過去了，既是情人也是良師益友，新的一年煩請多指教。」慶祝兩人交往一周年，不過這個時間點正好是劈腿風波後半年，再度引發外界議論。

網友在Dcard曬出多張采子與新男友的合影。（圖／截圖自Dcard）

對此，許多網友看到後直酸「幫我點播羅志祥《戀愛達人》」、「寧願看到蝴蝶復出也不想看到她」邱豐澤的粉絲更怒轟「敢刪道歉文復出啊嘔嘔嘔，還好意思出來，是覺得我們都忘了嗎？」不過也有人認為，采子目前生活看起來好像不錯「就好好在一起別劈腿了」。