半導體已經成為現代高科技、軍事發展不可或缺的重要元素，許多國家都將半導體視為戰略物資，在此背景下，晶片戰爭就成為必然發生的衝突事件，外媒認為，很難界定誰是晶片戰爭的贏家，但最大的輸家絕對是消費者，因為缺少全球化，半導體的價格將很難下降。

國際議題分析網站《現代外交》Modern Diplomacy報導，美國雖是半導體產業的領先者，但大陸以相當快的速度追趕，讓美國感受到相當大的壓力，進而以國安為由對其發動制裁，透過出口管制措施延緩大陸晶片技術發展的速度。

報導認為，晶片戰爭的勝負很難界定，且由於美國擁有許多盟友，這些成員有高機率加入抵制大陸晶片的行列，甚至有不少經濟學家認為，晶片戰爭到最後沒有贏家，只有輸家，唯一的輸家就是消費者，缺少全球化將讓半導體價格維持在高檔。

報導也認為，美國去年下半年一連串的制裁行動已經拉高晶片戰爭的強度，先是設下嚴格出口管制規定，未經許可的廠商不得協助大陸研發或生產先進半導體，隨後又將36家大陸晶片商列入實體清單，包括被認為能與國際大廠競爭的記憶體晶片廠長江存儲，大陸方面則沒有報復行動，僅向WTO提起訴訟。