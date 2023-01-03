歲末寒冬人民保母關懷弱勢，大甲警方結合里辦事處及社團寒冬送愛心。(警方提供)

人間處處有溫情！后里區公館里張姓男子患有重症無法工作，還有90旬母親及就讀國中兒子需撫養，平常靠越南籍配偶工作維生；公館里長馮詠淮及勤區警員薛凱全發現張男等人亟需幫助，請公館里社區發展協會等單位共募得20萬元，辦理寒冬送暖致贈清寒家庭慰問活動共關懷弱勢家庭52戶，讓他們可以過個溫暖的農曆年。

警方指出，大甲分局泰安派出所員警平日利用家戶訪查時間，深入社區發現獨居老人孤苦無依、行動不便或家境貧困者，需要關懷與協助者數戶，亟需幫助的弱勢家庭亦不少；尤其新冠疫情長達3年，對弱勢家庭及低收入戶更儼如雪上加霜，嚴重影響生活甚鉅。

后里區公館里長馮詠淮及所長張智賢，特協請后里區公館里社區發展協會、公館慈濟宮等單位，結合轄區公司行號及熱心公益個人共募得20萬元，辦理「歲末天寒、人間有情」送暖致贈清寒家庭冬令年節慰問活動；由馮詠淮、張智賢及公館里社區發展協會理事長王美卿及慈濟宮主委李英輝等人，發送紅包及民生物資關懷弱勢家庭52戶。

警方表示，去年6月中旬轄區1位68歲阮姓獨居老翁，因染疫病故身亡無法入葬，也是公館里長馮詠淮動員捐款讓阮姓老翁入土為安。他擔任里長達20餘年來，無論是轄區民眾及地方、中央民代對他的善行義舉都讚不絕口。

大甲分局長吳燕山表示，感謝公館里長馮詠淮長期對地方的付出奉獻，台灣社會已邁入老年化，獨居老人及弱勢家庭亟需社會關懷；希望員警能充分發揮人民褓母及為民服務精神，深入各社區主動服務轄區弱勢家庭及獨居老人，讓他們可以感受節日的熱鬧及社會的溫暖。