桃園黑幫「黑人家族」精神領袖郭信一昨天傍晚倒垃圾時遭槍殺，家屬今天招魂，郭男兒子下跪擲筊痛哭「爸回家了」，場面哀戚，警方目前還在全力緝凶中。

家屬今天在事發現場招魂，場面哀戚。兒子也跪在地上擲筊，哭喊「爸回家了」。

郭信一傍晚從住家出門到垃圾，遭埋伏一旁槍手連開6槍，郭男雖一度起身，但還是倒臥地，雖緊急送醫仍不治。槍手則是開走停在一旁轎車，逃往新北一處偏僻地點後，將車輛焚毀逃逸，警方目前還在釐清動機及凶嫌身分。檢方也預計中午前相驗，釐清郭男死因。