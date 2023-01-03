大陸央視網報導，大陸近年來海上風電裝機容量持續增長，截至2022年累計裝機容量預計達3250萬千瓦，持續保持海上風電裝機容量全球第一。大陸海上風電加速向深遠海發展。

報導指出，大陸擁有1.8萬公里的海岸線，近海水深5至50公尺範圍內，風能資源技術開發量為5億千瓦，而大陸深遠海風能可開發量則是近海的3到4倍以上。

報導稱，深遠海風電機主要以漂浮式為主，不僅可以就地消納，還可以為遠海設施供電。大陸浮式風電起步較晚，目前，全國浮式風電裝機容量排名全球第4，預計到2026年，累計裝機容量有望突破50萬千瓦。

報導引述世界海上風電論壇（WFO）發布的最新報告，2022年上半年，全球海上風電裝機容量新增6.8吉瓦，其中，大陸占5.1吉瓦。「十四五」期間，大陸規畫了5大千萬千瓦海上基地，各地推出的海上風電發展規畫規模已達8000萬千瓦，將推動海上風電實現更高速發展，到2030年累計裝機將超過2億千瓦。