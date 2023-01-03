據香港01報導，中國科學院院士、中國科學院大學教授石耀霖近日發表文章，表示通過模型分析，北京第一波疫情已經基本結束，已感染人數達到總人口保守估計為72％以上，激進的估計可達83％，無論哪一種情況，模型計算預測在元旦起社會生活都可以基本恢復正常。他呼籲，「在國外人群接近獲得群體免疫力時，中國國民不能長期做溫室中的花朵」。

石耀霖的相關分析文章發布在中國地球物理學會旗下微信公眾號「上天入地」。文章警告，雖然北京第一波疫情已經基本結束，但由於重症死亡高峰往往發生在感染高峰半個月之後，所以憂傷的消息在未來仍會頻頻傳來，民眾需要做好心理準備。

文章表示，在沒有有效疫苗使全民獲得免疫力的情況下，國家民族群體對病毒自然免疫力高低可以關係到國家民族存亡興衰。獲得全民群體對新冠病毒免疫力具有重要的戰略意義。在國外人群接近獲得群體免疫力時，中國大陸國民不能長期做溫室中的花朵。

根據公開資料顯示，石耀霖為地球物理學家。在2003年SARS期間，主要研究地球動力學方向的石耀霖從零開始跨學科開展SARS傳染病動力學研究，把流體力學中宏觀偏微分方程和微觀分子動力學方法相結合，應用於SARS的傳染病學研究，成功建立了SARS傳播概率模型。