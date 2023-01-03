大陸人社部官網2日發佈全大陸各地區的最低薪資標準情況（截至2023年1月1日），其中以上海每月最低薪資標準2590元（人民幣，下同）為最高，其次是深圳的2360元、北京的2320元，且全大陸已有14個地區的每月最低薪資標準達到2000元及以上。

再從每小時最低薪資標準來看，北京的每小時25.3元為全大陸最高。同時上海、北京的每月最低薪資標準「含金量」更大。因為這兩個城市的每月最低薪資標準不含勞動者個人依法繳納的社保費和住房公積金，是由用人單位另行繳納。

此外，據中新網引述大陸人社部發佈的數據來看，各省市第一檔每月最低薪資標準在2000元及以上的地區已經增加到了14個。具體包含上海2590元、深圳2360元、北京2320元、廣東2300元、江蘇2280元、浙江2280元、河北2200元、天津2180元、山東2100元、四川2100元、重慶2100元、福建2030元、湖北2010元、河南2000元。

在最新調整的省市方面，包含從今年1月1日起，河北省上調每月最低薪資標準三檔分別為2200元、2000元、1800元。調整後所對應的每小時最低薪資標準分別為第一檔每小時22元，第二檔每小時20元，第三檔每小時18元。

另從2月1日起，貴州省也將最低薪資標準調整為一類地區每月1890元，二類地區1760元，三類地區1660元；非全日制用工的每小時最低薪資三檔標準各為19.6元、18.3元、17.2元。