去年全國稅收超徵4500億元，朝野喊話政府「還稅於民」，總統蔡英文稱其中1800億會在預留不時之需的狀況下「全民共享」。行政院長蘇貞昌3日鬆口，可動用的1800億中部分會預留不時之需，剩餘將規畫以發現金的方式，但此舉必須要有法源根據、預算編列並經立法院同意，不是私下發紅包。

蘇貞昌上午視察春節國際包裹檢疫前受訪，他表示，總統以國安高度主持會議並給予3點裁示，昨天他請各部會首長規畫。超徵4500億當中，700億要給地方、1000億補貼勞健保和電價、1000億作為強韌經濟，另外1800億會預留不時之需，以及用來全民共享。

「我們規畫在這個額度，用發現金的方式。」蘇貞昌說，此舉必須要有法源根據、預算編列並經立法院同意，不是私下發紅包，希望能將整體規畫做好，讓民眾共享經濟成長果實，也能因應中國疫情再起、俄烏戰爭後通膨等，各方面都要留有因應的餘力，不能把錢一次花光。