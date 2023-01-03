港星謝賢女兒、謝霆鋒妹妹謝婷婷，4年前閃電宣布當媽，遠在加拿大的她無預警生下一個女兒，但對孩子的爸絕口不提，傳聞謝霆鋒因此和妹妹大吵，兄妹失和。近日，謝婷婷曬出帶著女兒回香港和家人團聚的照片，可見謝賢、狄波拉、和謝霆鋒都對謝婷婷的孩子疼愛有加，一家人相約出去玩，也用行動破解鬧翻傳聞。

40歲謝婷婷過去最有名的緋聞對象是「鷹眼」傑若米雷納（Jeremy Renner），但後來男方否認，稱兩人只是好朋友，2019年年中謝婷婷突然曬照宣布當媽了，但似乎是未婚生女，好友鄭欣宜受訪坦言看過謝婷婷的女兒，但對「精主」是誰也尷尬封口避談，僅稱母女倆平安就好。

謝婷婷一度傳出因為生女跟哥哥失和。（圖／中時資料照片）

對此，謝賢被問此事時吞吞吐吐表示：「啊...我不知道怎麼回應」，但對自己升格當外公，謝賢則難掩喜悅說：「開心啦」，有傳聞是謝婷婷曬出過的老外朋友，還有一說是她在溫哥華的同學，對方是富二代，但從謝婷婷曬出女兒的照片來看，可見3、4歲的Sara頭髮雖略顯咖啡色，但五官和膚色完全是黃種人，可見對象應該不是外國人。

謝婷婷曬出帶女兒回香港照片。（圖／翻攝自jennifertsetingting IG）

而謝霆鋒當時被問此事，稱已經一年沒跟妹妹聯絡，就連謝婷婷生孩子，他也是看了報導才知道，並強調他們家比較不是傳統家庭，並不是感情淡薄，「如果她需要我，我還是一定會出現」。而謝婷婷最近分享帶女兒回老家探望家人，還去香港迪士尼遊玩，寫下：「香港真的是全世界最美的地方，我們等不及再回來」，引來網友回：「Nothing's better than family time」、「歡迎回家」、「看到你們一家團聚好開心」、「Love these beautiful pics」。