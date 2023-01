港星謝賢女兒、謝霆鋒妹妹謝婷婷,4年前閃電宣布當媽,遠在加拿大的她無預警生下一個女兒,但對孩子的爸絕口不提,傳聞謝霆鋒因此和妹妹大吵,兄妹失和。近日,謝婷婷曬出帶著女兒回香港和家人團聚的照片,可見謝賢、狄波拉、和謝霆鋒都對謝婷婷的孩子疼愛有加,一家人相約出去玩,也用行動破解鬧翻傳聞。

40歲謝婷婷過去最有名的緋聞對象是「鷹眼」傑若米雷納(Jeremy Renner),但後來男方否認,稱兩人只是好朋友,2019年年中謝婷婷突然曬照宣布當媽了,但似乎是未婚生女,好友鄭欣宜受訪坦言看過謝婷婷的女兒,但對「精主」是誰也尷尬封口避談,僅稱母女倆平安就好。

謝婷婷一度傳出因為生女跟哥哥失和。(圖/中時資料照片)

對此,謝賢被問此事時吞吞吐吐表示:「啊...我不知道怎麼回應」,但對自己升格當外公,謝賢則難掩喜悅說:「開心啦」,有傳聞是謝婷婷曬出過的老外朋友,還有一說是她在溫哥華的同學,對方是富二代,但從謝婷婷曬出女兒的照片來看,可見3、4歲的Sara頭髮雖略顯咖啡色,但五官和膚色完全是黃種人,可見對象應該不是外國人。

謝婷婷曬出帶女兒回香港照片。(圖/翻攝自jennifertsetingting IG)

而謝霆鋒當時被問此事,稱已經一年沒跟妹妹聯絡,就連謝婷婷生孩子,他也是看了報導才知道,並強調他們家比較不是傳統家庭,並不是感情淡薄,「如果她需要我,我還是一定會出現」。而謝婷婷最近分享帶女兒回老家探望家人,還去香港迪士尼遊玩,寫下:「香港真的是全世界最美的地方,我們等不及再回來」,引來網友回:「Nothing's better than family time」、「歡迎回家」、「看到你們一家團聚好開心」、「Love these beautiful pics」。