選戰倒數邀總統、閣揆助陣？吳怡農：維安考量沒有規畫。

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選8日投票，選戰進入最後衝刺階段。民進黨候選人吳怡農今天表示，預計4日與代理主席陳其邁、準主席賴清德一起同台，至於蔡英文總統以及行政院長蘇貞昌，基於維安考量，目前沒有規畫。

吳怡農今天安排整日車隊掃街行程，上午在台北市議員顏若芳陪同下掃中山區，國民黨候選人王鴻薇則找議員站路口，大打團體戰，吳怡農上午車掃前受訪指出，他在這周也有類似規畫，從上周開始就有許多議員夥伴來站台協助，不只是選區內、不只是台北市的夥伴，非常感謝從南到北各地的議員夥伴、年輕夥伴們及立委，給他加持鼓勵。

至於本周是否有大咖助陣？吳怡農表示，預計在周三會跟代理主席陳其邁、準主席賴清德一起同台，陳其邁周三早上陪同車掃，賴清德的時間、狀況及維安還在協調當中，一旦確認會跟大家報告，至於總統以及行政院長，首先，他的行程非常的滿，第二，大部分的活動都是在戶外，所以基於維安考量，目前沒有規畫。