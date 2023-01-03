德國財政部長預計，德國2023年的通膨率將下降到7%，在2024年和之後將繼續降溫，但是相信較高的能源價格將成為一種新常態。

林德納(Christian Lindner)在周日出刊的畫報(Bild)表示：「目標依然是2%。這也是歐洲央行和德國政府的優先任務」。

在俄羅斯入侵烏克蘭以及俄羅斯減少出口的情形下，能源價格飆漲，而德國的通膨率已經從10月的11.6%高位，稍微放緩到11月的11.3%。

財長說，德國需要一個「無偏袒」的能源政策，以便讓工業繼續運轉。林德納補充說，應考慮使用水力壓裂法取得德國國內的天然氣和石油，以及核能，並與再生能源一起合併使用」。

他補充說：「應該取消對水力壓裂法的禁令，讓私人投資人自行決定哪一種採礦法是較具經濟性」。

德國國內的石油和天然氣的產量一直在下降，主要原因是非傳統水力壓裂法被禁止，而且自然保護法使得新鑽探方式很難獲得許可。