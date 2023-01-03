毅嘉(2402)去年受到車市繁榮帶動全年營收衝上76.54億元，年增達18%，為歷史第三高。展望後續，毅嘉表示，目前車市依舊強勁，看好今年營運在剛性需求帶動下，仍有機會持續攀高。

毅嘉12月自結合併營收金額約為6.18億元，月減少19.1%、年增加15%，其中軟板整合元件產品之營收為5.04億元，機構整合元件產品之營收為1.14億元。

毅嘉表示，去年12月由於受到大陸疫情急遽升溫及年終盤點因素影響，合併營收來到6.18億元，較去年11月減少19%，但仍較前年同期增加15%。累積111年第四季度之單季合併營收為21.36億元，季增加3%而111年全年度之累積合併營收則來到76.54億元，年增達18%，為歷史第三高。

展望未來，毅嘉表示，全球車市供應鏈緊繃的情況可望緩解，市場對於車用電子產品的需求仍然持續強，毅嘉今年的營運將可望在客戶剛性需求的帶動下持續攀高。