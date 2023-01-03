歐系外資出具最新報告，詳細評估鴻海(2317)電動車業務後市展望，認為鴻海電動車策略執行若成功，將帶來可觀的潛在價值提升。因此，雖因鄭州事件略為調降2022、2023年每股盈餘預期3％及5％，將目標價自150元下修至140元，仍維持「買進」評等不變。

鴻海正積極尋求轉型，使電動車業務成為營運下一個重要成長引擎。透過開放平台方法，目標為電動車客戶提供備受矚目的「以更低成本加快上市時間」主張，可能會顛覆電動車產業盛行的內部研發和生產模式。

鴻海計畫透過提供電動車設計及組裝、零組件、軟體解決方案，將其電動車發展策略實現貨幣化，目標至2025年取得全球電動車製造市占率5％、約50～75萬輛，使電動車業務整體營收達1兆元，並有能力由內部提供40％的電動車零組件。

歐系外資依據預估模型推估，認為鴻海若電動車策略執行得當，將帶來可觀的潛在價值提升。獲利的關鍵是鴻海能掌控多少電動車內容。若鴻海在2025年實現電動車營收1兆元目標，預估營收將較2022年成長15％、獲利將成長逾20％。

歐系外資認為，鴻海電動車業務帶動整體營運成長的影響關鍵，主要取決於毛利率較組裝高出2～4倍的零組件營收狀況。若如同基本情況假設，即使鴻海2025年電動車營收僅達成預期目標的一半，預估營收及獲利仍將較2022年分別成長7％和8％。

歐系外資指出，規模、零組件及客戶為電動車業務的3大關鍵因素。首先，鴻海預期電動車業務損平點為每月1萬輛，認為若Fisker按預期時程推出PEAR電動車，規模達損平目標可望在2024年實現。

其次，由於組裝毛利微薄，鴻海電動車業務獲利能力取決於零組件。集團目標為掌控40％的零組件，但電池和軟體仍在研發中。最後，除了目前來自新創企業的訂單外，鴻海組裝業務還可能為取得一家汽車客戶的OEM訂單，將是邁向成功的重要里程碑。

整體而言，為反應電動車業務可能貢獻預期，歐系外資將評價法自現金流量折現法（DCF）改為分類加總估值法（SOTP）法，以11倍本益比（PE）法估算今年核心業務、並以2025年營收的0.9倍估算電動車業務價值，其中電動車供應鏈估值多落於0.9～2.2倍間。

由於鴻海中國大陸鄭州發生勞資糾紛後，勞動力成本上升且抑制蘋果iPhone訂單市占率，歐系外資將鴻海2022、2023年每股盈餘預期調降3％及5％，並據此將目標價自150元調降至140元，但仍維持「買進」評等。

法人認為，ICT產業因成長有限、PE僅約10倍，對鴻海等力圖轉型企業較不利。歐系外資改採SOTP法，主要將電動車業務價值單獨計算，只要有電動車營收便能直接反映在資本市場評價上，若鴻海達成2025年電動車營收達1兆目標，市值可再增加9千億元。