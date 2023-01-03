台南市警局祕書室主任莊武能涉及恐嚇取財案，被記二大過免職後透過媒體指控橫山分局員警用槍不當等情，新竹縣警局長楊哲昌3日在縣府主管會報簡述此件重大違紀案件，指莊員坦承傳恐嚇縣議員的簡訊，強調新竹縣警方偵辦此案絕對站得住腳！

「此案證據充足！」楊哲昌說，12月28日被害人接到相關的恐嚇簡訊，橫山分局接獲報案即報請新竹地檢署指揮偵辦，當時研判高姓女子用其手機傳此簡訊，嫌疑人是否為高女本人？或高女被人脅迫？檢察官也開具調閱資的指揮書，針對電話和車輛做定位。

楊哲昌指12月31日跨年夜晚10時50分，該車定位開往尖石某溫泉渡假村，橫山分局偵查隊前往攔查，要了解高女是否為恐嚇取財涉嫌人，但車上有名男子，員警當時研判高女有沒有被挾持？還是其他狀況？

員警當時請該男子即莊員配合調查，但莊員不配合並開車衝撞，相關的畫面都拍的很清楚，同時員警身穿印有「警察」的反光防彈背心，下車後也表明身分。

但，莊男還是開車前、後衝接偵防車，員警對空鳴槍連開9槍後莊員才停車，莊員下車後有表明身分，稱是來「保護高姓女子」，員警指是要釐清案情，但莊員極度不配合，莊員並打電話給台南市警局長方仰寧。

楊哲昌說，他有和方仰寧通電話，表示此案會秉公處理，一是妨害公務部分，橫山員警用槍時機有沒有疏失違法，一定會查清楚。

二是莊員涉及恐嚇取財部分，經過一整晚的偵訊，高女稱是被迫傳恐嚇簡訊，莊員也承認這些簡訊是他傳的。

楊哲昌指，莊男和高女有「特殊的男女關係」，想用恐嚇簡訊逼迫該名縣議員與高女分手，這些相關資料都有提供給警政署、台南市警局和新竹地檢署，檢察官認莊男犯案情節重大才聲押，法院以10萬元交保。

楊哲昌說，遇到此案也感到痛心疾首，遇到問題也要依法偵辦，沒有任何模糊空間，新竹縣警方偵辦此案絕對站得住腳！