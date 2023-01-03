60歲的知名好萊塢動作男星湯姆克魯斯(Tom Cruise) 以《捍衛戰士：獨行俠》在2022年再創一波高票房，許多人相當驚艷他的動作特技場面，紛紛大讚他寶刀未老。有相關消息透露，他總覺得自己跟好萊塢圈格格不入，「他有種老式的職業道德，沒有時間去理會其他的人際關係。」

湯姆克魯斯在業界被稱之為「工作狂」，他向來喜愛挑戰高難度、危險性大的場面，但除了工作以外，湯姆克魯斯在好萊塢需要應付許多雜事，以及複雜的人際關係，而且他在好萊塢還留有3段破碎的婚姻回憶，包括咪咪羅傑斯(Mimi Rogers)、妮可基德曼(Nicole Kidman) 和凱蒂霍爾姆斯(Katie Holmes)。

於是倫敦對湯姆克魯斯吸引力愈來愈強大，因為疫情這2年，他在倫敦拍攝「不可能的任務：致命清算」上下篇，他迷上倫敦悠久的劇場和藝術演出文化，也不會遇到緊迫盯人的狗仔，就算遇到粉絲要求合照，他也會很開心地配合。湯姆克魯斯甚至與威廉王子、凱特王妃都交上朋友。

近年來，湯姆克魯斯賣掉了他在洛杉磯的豪宅以及他在科羅拉多州的房產，大部分住在倫敦的一個豪華公寓裡。這位巨星不僅覺得他在國外有更多的隱私，知情人說，「他欣賞倫敦的歷史、戲劇和建築。」更重要的是：「它不是像好萊塢那樣的單一工業城鎮。」