澎湃新聞3日報導，「隨著社會面對疫情形勢的判斷趨向樂觀，市場信心逐步恢復，遊客出遊意願和消費意願持續回暖。」1月2日晚間，微信公號「嘉興發布」刊發消息稱，截至2日下午5時，嘉興市重點旅遊景區、度假區共接待遊客超17萬人次，旅遊門票收入逾309萬元（人民幣，下同）。

其中，元旦假期前兩日，西塘遊客量達到3.83萬人，對比去年同期增幅164％，已基本恢復到2020年疫情發生前的規模和水準。烏鎮景區假期累計接待遊客1.83萬人次，實現門票收入248.65萬元，兩項數據對比去年同期均實現了90％以上的增幅。

這是防疫政策優化調整後的首個小長假，1月2日－3日，大陸各地相繼公布了假期旅遊數據。例如，據天津市文化和旅遊局1月3日消息，2023年元旦假期，天津文化旅遊市場迎來「開門紅」。經調查統計顯示，12月31日至元月2日，全市重點監測的79家旅遊吸引物累計接待遊客263.7萬人次（其中外埠遊客62.6萬人次，與去年同期相比增長116.6％），實現旅遊收入17.5億元，與去年同期相比分別增長37.4％和66.1％。天津文旅市場實現了頑強復甦、韌性增長。

元旦假日期間，甘肅全省共接待遊客242.5萬人次，實現旅遊收入11.6億元，分別較上年同期增長45.5％和18.2％，分別恢復至2019年同期水準的97％和69％。

截至1月2日17時，元旦假期湖北全省接待遊客1091.42萬人次，實現旅遊總收入65.24億元，較2022年同期增長10.2％。

四川省文旅廳消息指出，元旦假期，全省納入統計的685家A級旅遊景區，三天累計接待遊客505.92萬人次、實現門票收入4374.56萬元，與去年元旦假期相比，分別下降21.8％、21.7％，與去年十一假期前三天同比，分別增長7.93％、9％；按可比口徑，分別恢復到2019年元旦假期同期的48.93％、62.84％。全省5A級旅遊景區三天累計接待遊客30.93萬人次、實現門票收入1205.89萬元，與去年元旦假期相比，分別下降5.44％、增長3.64％；與去年十一假期前三天相比，分別增長6.19％、24.23％。由此可見，全省文旅市場正呈現逐步復甦態勢。

此外，《河南日報》報導提到，1月2日，省文化和旅遊廳透露，元旦期間，河南文旅市場快速回暖，全省共接待遊客1308.47萬人次，較去年同期增長20.68％；旅遊收入61.07億元，同比增長27.39％。