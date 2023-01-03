全球科技業年度盛事之一的2023 CES美國消費性電子展，將於1月5號在美國拉斯維加斯舉辦。晶片三雄英特爾、輝達和超微也將重磅推出一系列全新PC、NB處理器與繪圖晶片。今早台股板卡相關個股麗臺(2465)直接亮燈漲停、而撼訊(6150)、映泰(2399)、華擎(3515)、青雲(5386)等也都漲逾5個百分點，開春上演紅包行情。

由英特爾先打頭陣，將推出第13代酷睿非K系列處理器與B760主機板。輝達接棒舉辦GeForce演講，預計發布新一代RTX 4070 Ti、RTX 4070兩款桌機顯示卡，及RTX 4050到RTX 4090系列GPU。超微執行長蘇姿丰則將壓軸發表主題演講，預計發布銳龍7000非X系列桌機處理器，以及新款RX 7000系列顯示卡。

麗臺董事長盧崑山日前在法說會時指出，產業庫存可能年今年第1季回穩，看好高速運算需求持續成長，未來高速運算需求還是很大，也許將帶動今年下半年市況升溫；目前電競產業對顯示卡需求並未大幅衰退，反而是區塊鏈挖礦市場變動較大。整體而言，顯示卡今年需求不會太差；今年營運動能主要來自醫療事業等新產品，正評估與日本客戶在當地設置醫療產品後段組裝廠。

華擎方面，法人認為受到超微（AMD）推出Ryzen 7000與英特爾第13代處理器新品陸續推出，加中國大陸封控導致製造不順因素排除，去年4Q營收動能勁。去年前3季華擎合併營收為122.21億元，年減13%，毛利率23%，EPS為8.49元，而第四季在各項有利因子推升下，單季營收可望彈升，扭轉全年營收年增由負轉正。