台灣美食揚名國際，俄羅斯籍女孩Anna的一家人日前到台灣，Anna帶母親吃遍各式美食，包括水煎包、關東煮、燒馬蛋（芋頭地瓜球）、芋頭奶茶等，Anna的母親吃相非常豪邁，最受她青睞的是燒馬蛋和芋頭奶茶，不少台灣網友看了這段影片後，對Anna母親誇張大口吃法笑稱是「哥吉拉吃法」，並說「謝謝妳這麼喜歡台灣料理」。

不要鬧工作室昨（２）日上傳最新影片，Anna買了水煎包、鴨肉飯、大腸包小腸、關東煮、燒馬蛋（芋頭地瓜球）、芋頭奶茶等給母親品嘗，只見Anna的母親一口接著一口，瞪大眼睛狂比讚，她表示在俄羅斯也會吃鴨，沒想到台灣會把鴨肉和飯結合在一起，「有意思！我要再吃好幾口。」

Anna的母親接著吃黑輪、豬血糕，她左手拿豬血糕、右手拿黑輪，毫不做作地大口吃下，口味讓她滿意地直呼，「水啦！」下秒她又馬上用竹籤插了一大顆手掌大的燒馬蛋，囫圇吞棗式的一口塞進嘴裡，再度舉起雙手比讚。

Anna的母親也喝了芋頭奶茶，她說眾多的小吃中最喜歡燒馬蛋和芋頭奶茶，她說芋頭是她的最愛，她笑說「為了美食，我不怕多幾公斤的」。

不要鬧工作室的影片曝光，網友紛紛留言，「第一次看到哥吉拉吃法，還是很感謝這麼喜歡台灣料理」、「這位媽媽食慾很旺盛」、「媽媽好適合拍吃播」、「看她吃得津津有味，可見我們台灣食物真是好吃到沒話說」、「媽媽也太好養，好好笑」。