陳姓男子2020年與女性友人一起出遊，他邀對方泡湯遭拒絕後，竟趁她脫光洗澡時，全身赤裸闖入，還說「我現在有感覺，我想要」，最高法院駁回陳男的上訴，認定他單手撫摸其生殖器待被害女子轉身，而為猥褻之行為，依強制猥褻罪判刑6月，可易科罰金確定。

2020年10月6日陳男與數名友人相約同遊，投宿一家旅館，陳男邀請被害女子一起泡湯但遭拒，隔天凌晨4點多，他趁她在浴室內洗澡而未著衣物之際，在泡湯區褪去全身衣物，僅以一手遮擋自己之生殖器，面向淋浴間站立而阻滯淋浴區域之唯一出入口。

陳男迫使她以赤裸身體背對之狀態，站立於陳男伸手可即之距離，供陳男觀覽其裸露之背部，及側眼觀覽陳男僅以單手遮擋生殖器之裸體，陳並於同時向她出聲「我現在有感覺，我想要」等表達欲與她為性交之詞，經她大聲喝叱，陳男才離開。

一審判陳男無罪，二審認為陳男有問「我現在有感覺，我想要」，主觀上以「性慾」為其目的，且他的行為在客觀上足以引起或滿足一般人之性（色）慾，他犯後迄今尚未取得她之原諒，依強制猥褻罪判刑6月，可易科罰金，上訴後，最高法院駁回定讞。

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