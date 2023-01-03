統一企業集團預計於台中港投資近百億元，打造統一企業集團台中港物流企業總部示意圖。（台中港務分公司提供）

統一企業集團預計於台中港投資近百億元，打造統一企業集團台中港物流企業總部示意圖。（台中港務分公司提供）

統一企業集團鑒於國內消費型態改變，網路購物市場迅速擴張，物流需求擴大積極投入物流事業。台中港務分公司指出，該公司預計於台中港投資近百億元，打造統一企業集團台中港物流企業總部；並視市場情形評估設置保稅物流中心與保稅倉庫可行性等，預計可創造約1000名就業機會。

台中港務分公司總經理陳榮聰說，台灣港務股份有限公司台中港務分公司為促進台中港區土地有效利用，積極辦理招商作業，引進業者駐港投資設廠，於2023年1月2日與統一企業集團旗下統流開發股份有限公司，簽訂「台中港港埠服務專業區(II)9萬5442平方公尺土地租賃契約」。

陳榮聰指出，統一企業預計於台中港投資近百億元，打造統一企業集團台中港物流企業總部，將規畫設置辦公室、國際會議中心、物流中心、加油站及統一超商商場等，並視市場情形評估設置保稅物流中心與保稅倉庫的可行性，未來預計可創造約1000名就業機會。

陳榮聰表示，台中港為國際商港，自民國65年開始營運以來，因應國內外經濟成長、航運市場演變及產業型態發展，營運量逐年攀升，港埠基礎建設投資未曾間斷。無論是港區腹地、產業發展、地理區位、營運發展，台中港對於台灣貿易發展深具重要性。

陳榮聰強調，未來台中港除持續辦理招商作業，開創多元投資商機，更配合政府綠色能源政策作為離岸風電發展的重要基地，成為結合觀光遊憩及綠能的永續港口，營造優質港埠環境。