台灣交通事故每年造成約3000人死亡，還被CNN點名是行人地獄，一名住在日本的網友表示，日本路上幾乎從沒見過交通事故，但之前他在台灣時卻常常看到，疑惑台灣交通這麼差的根本原因是什麼？引起網友討論，認為與人民素質、刑罰太輕、駕照太好考有關。

原PO在PTT指出，走在日本路上好像從沒見過交通事故，但以前在台灣的時候，隔三差五就可以看到小車禍，且每天都有死亡車禍的新聞，好奇台灣交通那麼慘的根本原因是什麼。

對於台灣車禍頻繁，網友們認為根本原因出在人民素質差「人民素質，一堆違停，檢舉還被嗆魔人」、「地狹車多駕駛素質差，交通也規劃不良」、「就爛到沒救了，是要問幾次」、「素質，沒在禮讓行人的」、「生活步調就急，違停、搶快、硬插、機車海」。

還有人認為駕照好考、交通處罰太輕也是造成台灣交通事故多的原因，「道路設計不良，考照過於簡單」、「駕照取得容易，路上三寶自然就多」、「日本以前也是車禍頻傳，所以大力立法跟執法就改善了」、「不強制取締，一堆人不遵守交通規則」。