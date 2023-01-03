受到外銷訂單下滑，多家製造業者下修投資規模，也吹起無薪假（減班休息）的浪潮，據統計，截至12月底為止，製造業無薪假人數達6237人、較上周增加533人，並且集中在工具機、汽機車零組件等產業。

據統計指出，本期無薪假共實施2661家，實施人數1萬8492人、較前一期的2654家、1萬7958人，增加7家、534人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，本期新增較多集中在製造業，其中又有3家業者分別實施140至150人之間，未來製造業是否會大規模實施，仍要持續觀察景氣及未來動向，勞動部也提供相關事業單位名冊予經濟部做後續輔導及因應。

但黃維琛說，受到疫情控制、邊境解封、寒假及年節商機等，預計下周包括住宿及餐飲業、支援服務業、批發及零售業及運輸倉儲業等內需服務業會有大量減少，「可能會創下疫情以來最大減幅」。