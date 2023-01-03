根據日本經濟研究中心預期，台灣人均GDP(國內生產毛額)在2022年超越日本，南韓則在2023年領先日本，值得關注的是，日本人均GDP在2007年低於新加坡、2014年低於香港，如果再被台灣及韓國追上，將完全被「亞洲四小龍」超越。資深媒體人陳文茜分析，日本經濟除了受到日圓大幅貶值影響，另一關鍵則是日本決定要和美國站在一起，因此失去了中國市場。

陳文茜在《文茜的世界周報》節目中分析日本人均GDP將被台、韓超越的關鍵，首先是日圓貶值，一年貶值超過20%，假設一個人持有日圓的話，就等於減少超過5分之1。她強調，雖然日本還是全球第3大經濟體，但在2021年日本已從總量GDP達5兆降為4兆，顯示日本總體經濟正在下滑。

此外，日本在2022年11月時再度出現貿易逆差，而且創下新高，陳文茜分析其中很大的原因，是因為日本在經濟上決定要和美國站在一起，日本很多對中國的出口項目一一下滑，日本已失去中國市場。

而且日本還面臨科技人才短缺問題，陳文茜提到，日本想要發展半導體，出資邀請台積電在熊本蓋廠，但日本國內科技人才不夠，以全球科技人才最多的國家印度為例，印度人考量薪水、企業文化、語言障礙等差異，使日本沒辦法成為一個對技術移民有吸引力的國家。

日圓不斷貶值，日本銀行上月20日突宣布調整殖利率曲線控制（YCC）計畫，允許日本10年期公債殖利率的區間從0.25%提高到0.5%，為全球金融市場投下震撼彈。資深媒體人陳鳳馨先前在《風向龍鳳配》節目中指出，日本央行長期實施超低利率政策，導致政府、企業以及個人都依賴債務生存，她示警日本貨幣政策一旦急轉向恐帶來極大衝擊，日本政府正陷入兩難轉折點。