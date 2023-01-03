國際貨幣基金組織（IMF）負責人警告說，對全球大部分經濟體來說，2023年將是艱難的一年，因為全球增長的主要驅動力，美國、歐洲和中國，經濟活動明顯走弱。

綜合外媒報導，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周日在哥倫比亞廣播公司(CBS)週日晨間新聞節目《面向全國》（Face of Nation）中說，新的一年將「比我們剛走完的那一年（2022）更為艱難」。

YEAR AHEAD: “For most of the world economy, this is going to be a tough year,” IMF Managing Director Kristalina Georgieva said. Why? ”Because the three big economies, U.S., E.U., China, are all slowing down simultaneously.” pic.twitter.com/xaMnLHrlTs — Face The Nation (@FaceTheNation) January 2, 2023

喬治艾娃說：「為什麼？ 因為3大經濟體，美國、歐盟和中國，都同時在走緩，」「我們預計3分之1的世界經濟將陷入衰退。即使是那些（還）沒有經濟衰退的國家，對於數億人來說，也會感覺到經濟衰退，」

去年10月，國際貨幣基金組織下修了其對2023年全球經濟增長的預期，反映了烏俄戰爭持續的拖累，以及高升的通膨壓力和美國聯儲會（FED）等中央銀行為遏制這些通脹壓力而制定的高利率。

喬治艾娃說，中國大陸作為世界第2大經濟體，在其超嚴格的清零政策取消後，新冠肺炎（COVID-19）案件激增。可能面臨40年來本身經濟成長第一次等同於，或者低於全球經濟增長的速度。

此外，在未來幾個月裡，中國大陸可預期的新冠肺炎感染的「野火」可能會進一步打擊其經濟，並拖累區域和全球增長，為此，她上個月甚至沒有為了國際貨幣基金組織的業務，前往中國。

「在接下來的幾個月裡，對北京來說會很艱難，對中國大陸經濟增長的影響是負面的，對地區的影響是負面的，對全球增長的影響也是負面的。」

喬治艾娃則稱，美國經濟有可能會避免徹底的萎縮，這種萎縮可能會影響到世界上多達3分之1的經濟體。

「美國是最有彈性的，"該國"可能會避免衰退。我們看到（美國）勞動力市場仍然相當強勁。」「但這是......喜憂參半，因為如果勞動力市場非常強勁，（那麼）美聯儲不得不在更長時間內保持緊縮利率以降低通脹。」

2023 IMF PREDICTION: “We expect one-third of the world economy to be in recession,” IMF Managing Director Kristalina Georgieva tells @margbrennan. But, a strong U.S. labor market might help the world get through a difficult year, she says. pic.twitter.com/Vbhj478pFo — Face The Nation (@FaceTheNation) January 1, 2023

美國就業市場將是美聯儲官員關注的焦點，他們希望看到對勞動力的需求下降，以幫助減輕利率壓力。新年的第一週將帶來一系列就業方面的關鍵數據，包括上週五（12月30日）的月度非農就業報告，預計該報告將顯示美國經濟在12月又創造了20萬個就業機會，失業率保持在3.7%，接近1960年代以來的最低水平。