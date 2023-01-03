南榮科大經歷前校長黃聰亮販賣假學歷及欠薪風波後，教育部命令於2020年2月停辦，但最近申請改制為國際中小學，已獲教育部私校諮詢會通過。高教工會及全國教師工會總聯合會今天表示，南榮科大董事會相當惡質，教育部應該拒絕其改制。

高教工會依法院判決書揭露，黃聰亮販賣假學歷案，多位學校董事其子女，就是「買學歷者」，董事絕非不知情。而這批涉案董事在學校退場後，還於2022年將董事席次轉手予毫無教育專業背景之民間中小企業業者入主，積極遊說中央與地方政府容許南榮科大改制為私立貴族中小學「續命」，毫無正當性可言。

高教工會組織部主任林柏儀說，南榮科大之前20年共獲得教育部6.14億元的補助款，在2022年停辦後，校產剩餘8億多元，但停辦後的2年時間，校產還減少1.6億元，現在僅剩6億多元。南榮科大停辦後，造成1650個學生被迫轉學，百名教職員被資遣，校方還未給足資遣費，相當惡劣。

林柏儀指出，南榮科大到今年3月就停辦滿3年，依照今年5月公布施行的《私校退場條例》精神，私校停辦3年後，校產應該清算後歸公。但南榮卻提出改辦為國際中小學的計畫，此外校園中3棟大樓租給長照業者，每年創造2000萬元的收入，還要要興建太陽能發電廠，私校退場後這樣的轉型，是社會所期望的嗎？

全教總理事長侯俊良表示，在《私校退場條例》實施後，教育部如何處理南榮科大的案子將非常具有指標性，像南榮科大這樣惡質的董事會都還可以改辦，那其他違法亂紀的私校董事會都會跟進，後果不堪設想。

高教工會理事長周平則說，南榮科大董事會劣跡斑斑，教育部私校諮詢會竟然還同意其改辦為國際中小學，簡直是「助紂為虐」。他要求教育部最終要負起把關責任，嚴正拒絕南榮科大改制國際中小學申請案，否則台灣高教將沒有希望。