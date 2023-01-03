【愛傳媒蔡詩萍專欄】跨年，也不過就是那麼一瞬間，5、4、3、2、1，人為的劃開一條線，之前，去年，之後，今年。

但人生哪能這麼清楚的界定之前，之後呢？

2022年最後一天，久違台北市跨年的主舞台，站在很後面，但還是被一些朋友從電視畫面上，截取到幾個鏡頭，好吧，反正就是為新工作留一個紀錄吧！

跨完年，回到家，梳洗完，要睡，已經兩點了。

清晨，突然醒過來，嚇一跳，怎麼手機設定鬧鐘沒響呢！？

其實是響過了，只是我太累，不知怎麼沒被驚醒，但我應該要醒啊！

我有一場長堤元旦馬拉松要跑啊！歐買尬，已經6：15了，七點起跑怎麼辦？

劈裡啪啦，衝下床，臉都來不及洗，一邊換跑衣，一邊叫車，偏偏叫了好幾次附近都沒車，心想難道真的跑不成了嗎，天意啊！

但天意是，你要去跑。6：30叫到一部計程車了。

衝下樓，跳上車，交待地點，司機說跑馬喔，我說對啊要遲到了，司機說，應該不會只是很趕。

果然很趕，到了會場，衝向寄物區，人龍數條，急也急不來，只得一邊跳躍熱身一邊耐性等寄物。

不誇張，趕到起跑拱門前，已經倒數一分鐘了，還能怎樣？硬著頭皮跑啊！

天氣很捧場，涼涼的，沒下雨。

沿著河濱自行車道，一路往關渡移動，風景真美，我狀況不算好，但也勉強可以，台北馬衝出524之後，天公不作美，陰雨綿綿，新工作又要大早出門，兩個星期沒好好練跑了，腿是有點硬梆梆，只好邊跑邊調整。

一路上，碰到很多老朋友，這是我這兩三年愛上跑馬的原因之一，總感覺，沿路不寂寞，一直有噓寒問暖，加油打氣的人穿梭前後。

跑完半馬，我知道完賽沒問題了，便開始耍廢。反正跑得完，時間夠，不用拚成績啦！

半馬之後，陽光出來了，不覺得很曬，但回到家後，水某卻注意到我的老臉：你怎麼曬傷了！

我不知道其他跑友如何，但我真的曬出一張紅通通的臉，是曬傷無誤。

感謝詹凱夫妻沿路打氣，他們這一對昨天才完成一場全馬，今天試試連日馬跨年的滋味。謝謝小蘇，一如往常，幫我備了私補燕麥。謝謝學長Paul，他以為我遲到，一直在後面找我，他也是連日馬。謝謝段員外，遇見我，熱情拍照，其實是鼓勵我。謝謝很多朋友，展現了跑馬的熱情，讓我感覺跑馬真開心。

最後，624完賽，足足比台北馬慢了一小時！

我這跑者是不是很賤！？限你五個半小時完賽，你拚得不成人樣；給你七小時，你卻耍廢，慢慢晃，喝完兩瓶結冰水，是的，沿途有攤販在賣。

但無論如何，我完成30馬了，又可以去申請三十馬獎了，噢，吔！

在百馬拼圖上，剩下七十場了。

2023一個好的開始，能跑，我就盡量跑吧！

祝福朋友們，新年快樂，人生跑道上，全力以赴，但不忘欣賞沿途風光。去年到今年，今年到明年，我們不都是這樣長大的嗎！

唯跑馬人知道，去年今年明年，我們的百馬就是這樣累積的。

我們尊敬去年，我們努力今年，我們期許明年。

作者為知名作家、台北市文化局長

照片來源：作者提供。

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