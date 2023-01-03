台北市第3選區（中山、北松山）立委補選8日投票，民進黨北市議員洪婉臻昨說，民進黨候選人吳怡農佛系打法，不攻擊和謾罵對手，可是身邊卻沒有攻擊手，這樣的打法讓她很擔憂。吳怡農今天表示，社會大眾對於理性問政、提出理性政見的選舉方式高度肯定，大家期待少一點謾罵、抹黑、口水的政治文化。

對於洪婉臻的批評，吳怡農今天上午在中山區車掃前受訪表示，看到過去這周，社會大眾對於理性問政、提出理性政見的選舉方式是高度的肯定，他會繼續堅持正向乾淨的選舉，知道這是社會大眾所期待的，過去4、5周，選民、支持者們看到他與對手之間明顯不同，他理性問政、提出政見，對比對手陣營的攻擊、謾罵、口水，大家期待更有建設性的政治文化。

媒體追問，洪婉臻說法也代表民進黨的焦慮，是否優感受到？吳怡農說，過去幾周看到許多支持者、夥伴們、選民們高度給他肯定，大家期待政治文化，是少一點謾罵、抹黑、口水的政治文化，希望看到他的堅持，也希望選民在1月8日周日一起出來投票，一起支持正向選舉、乾淨選舉。

另外，洪也認為，吳怡農沒掛看板看不到帥氣臉龐？吳表去，自己有許多海報，很多支持者在幫忙他張貼，支持理念的店家也有幫忙貼出來。

吳怡農表示，過去幾周在選區大街小巷，一步一腳印爭取選民的認同，他舉辦各個廟口開講、街頭宣講、跟著垃圾車、爬樓梯，做的一切都希望能夠面對面跟選民老闆報告，希望短短5周面試，可以爭取到大家支持。