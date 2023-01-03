周一美東時間晚間，美股指數期貨小跌，交易員正在為一系列重要經濟數據與本周聯準會公布的最新會議紀要做準備。

目前美股指數期貨跌幅全面收斂，道瓊指數期貨僅微跌0.02%，標普500指數期貨跌0.09%，那斯達克100指數期貨跌0.24%。

上周五在2022年最後一個交易日，三大指數年線均創下了自2008年以來最大跌幅，使連漲3年的升勢畫下句點。道瓊指數全年跌約8.8%，收在33,147.25點，較歷史高點下跌10.3%。標普500指數全年跌19.4%，收於3,839.50點，較歷史高點跌逾20%。科技股雲集的那斯達克指數去年重挫33.1%，較歷史高點跌近34%。

AXS Investments執行長Greg Bassuk表示，通膨讓股市和債市遭逢數十年來最嚴重的挫敗。隨著新年到來，人們擔心聯準會讓美國經濟比預期「更硬地著陸」，以及其對抗通膨的舉措可能將美國經濟推入衰退。進入2023年，由於物價仍然高漲，投資人將謹慎考慮對通膨敏感的資產，以及周期股和其他往往在價格上漲環境中表現良好的股票。

第一季可能決定美股在新的一年裡表現會有多好或多壞。2023年影響市場表現的一些最主要的問題，可能在第一季找到答案。

隨著新年到來，華爾街策略師對美股前景的看法超乎尋常的有志一同，分析師普遍認為今年第一季、甚至到第二季，美股都可能表現不佳，恐將創下新低，然後要到年底才會改善。

在今年開局的第一周，投資人將密切關注即將發布的一連串重要數據與報告，以尋找調整投資組合、從2022年大屠殺中復原的機會。

首先S&P Global美國12月製造業採購經理人指數（PMI）和美國營建支出數據將在美東時間周二發布。周三將是重要的一天，美國將在當地時間上午發布職缺和勞動力流動調查（JOLTS），聯準會將在下午發布最新的政策會議紀要。

市場也將高度關注周五公布的美國12月非農就業報告，這是聯準會在下次於2月1日召開政策會議前最後一份必須納入考量的就業報告。此外，數位聯準會分行總裁排定於周四和周五發表談話。