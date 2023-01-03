「直播天后」丟丟妹（李明珊），近來傳出人間蒸發，連昔日直播貼文都刪光，僅剩老公獨撐直播平台，甚至爆出夫妻倆分居傳聞，但其實丟丟妹已經另起爐灶，更強調自己沒有消失，不過對於婚姻狀況仍三緘其口。

丟丟妹如今完全失去蹤影，不僅昔日直播文全數刪除，IG也數個月未發文，連臉書粉絲團頭像都換成Q版公仔，傳出疑似和老公爭吵出現裂痕，彼此不想再有牽扯，才做出此舉動，不過卻有眼尖網友發現她另起爐灶，開了名為「樓頂揪樓下」的粉絲團，粉絲團名稱正是她直播時最為人熟知的招牌口號，接著發文強調：「我沒有消失沒有不見，只是重新開始」。

而從粉絲團PO出的30秒預告影片，只見丟丟妹宣布：「熟悉的口號沒有變，我沒有消失，我只是需要重新開始，接下來，我會在這個粉絲團跟大家見面，我是李明珊，I'm Back」，此外，粉絲團的簡介也寫道：「當年你們記憶中的那個女孩，熟悉的口號，我即將在此平台，重新歸來」，宣告事業將歸零重新出發。

據悉，丟丟妹目前已經返回彰化老家，夫妻倆處於分居狀態，婚姻狀況似乎亮起紅燈，但她至今仍噤聲不提此事，根據《民視新聞網》報導，丟丟妹老公王心正澄清兩人沒有離婚仍是夫妻關係，也沒有出現第三者，只是不知道老婆為何會突然消失。